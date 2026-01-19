Moda & Tendencias Muerte de Valentino: ¿Quién es el dueño actual de la marca de lujo? El esposo de la mexicana Salma Hayek está relacionado con la posesión actual de la marca de lujo Valentino.

Video Muere el reconocido diseñador Valentino Garavani a los 93 años

Tras la muerte del diseñador italiano, Valentino Garavani a los 93 años de edad, surgen dudas, de quién es dueño del imperio de la moda.

En N+ Univion te decimos quién es el dueño actual de la marca de moda que hoy se viste de luto por la muerte de su fundador.

PUBLICIDAD

¿Valentino cuándo vendió su casa de moda?

A lo largo de los años, el imperio de Valentino se expandió a medida que el diseñador añadía líneas de ready-to-wear, ropa masculina y accesorios a su colección. En 1998 Valentino y el empresario Giancarlo Giammetti vendieron la marca al holding italiano italiano HdP (Holding di Partecipazioni Industriali) por unos $300 millones.

Valentino siguió con sus funciones de diseñador durante otra década hasta que en 2008 se jubiló y fue sustituido brevemente por su compatriota italiana Alessandra Facchinetti.

Mientras que en 2002, HdP vendió Valentino al grupo Marzotto, por unos 210 millones de dólares.

Posteriormente en 2005, Marzotto segregó sus activos de moda para crear el Valentino Fashion Group, que incluía a Valentino y Hugo Boss, entre otros.

Luego en 2007, el fondo de capital privado Permira tomó el control del Valentino Fashion Group a través de una oferta pública de adquisición (OPA), por un monto de 3,500 millones de dólares.

¿Quién es el dueño de la marca Valentino actualmente?

Mientras que 5 años después, en 2012, Mayhoola for Investments, un grupo de inversiones qatarí, compró el 100% de Valentino Fashion Group por 858 millones de dólares.

Finalmente, en 2023, Mayhoola vendió el 30% a Kering por aproximadamente 1.870 millones de dólares, pero mantiene el 70% con opción de compra total por parte de Kering hasta 2028, aunque se ha extendido el plazo hasta 2029.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, Mayhoola es la actual dueña mayoritaria con 70% de las acciones de Valentino Fashion Group, mientras que Kering, que pertenece en un 42% a Artémis, el holding controlado por el francés François Pinault, esposo de la mexicana Salma Hayek, es dueño del otro 30%.