Una mala noticia y una buena. La mala: no ganaste los 1,000 millones de dólares que estaban en juego este viernes en el sorteo de Mega Millions . La buena: aún tienes una oportunidad de convertirte en millonario el próximo martes y además hacerte con el premio más largo de la historia de la lotería de todo el mundo.

Nadie acertó la combinación ganadora, pero eso no significa que no hubo premios menores. 15 afortunados se hicieron con al menos 1 millón de dólares. Los estados donde se compraron los tickets fueron: California, Florida, Illinois (dos), Missouri, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York (cuatro), Texas (dos, uno de ellos con el Megaplier lo que significa un premio de dos millones de dólares) y Virginia (dos).