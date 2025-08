La semana en video: el tsunami tras el terremoto en Rusia y amenazan a una ciudadana con llamar a ICE porque habla español

1. El momento en que un tsunami golpea la costa rusa tras el fuerte terremoto

2. Una mujer agrede a una ciudadana por hablar español y la amenaza con llamar a ICE para que la deporten

3. Una mujer que llegó a EEUU con 2 años es deportada a México 28 años después

4. Más de 200 inmigrantes que laboraban en una planta de carne son obligados a dejar el país: tenían visas de trabajo

Rick Johnson, alcalde de Ottumwa, en Iowa, anunció que la compañía de alimentos JBS había notificado a más de 200 empleados sobre la revocación de sus visas de trabajo, aún cuando estos no habían infringido ninguna ley.

5. ¿Tu licencia de conducir prueba tu estatus migratorio legal en EEUU?

Muchas personas creen que portar una licencia de conducir es tener una prueba de estatus migratorio legal en Estados Unidos. Sin embargo, este documento no verifica si una persona tiene permiso para vivir y trabajar en el país, explica Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision. En este video te contamos qué documentos debes llevar siempre contigo para evitar problemas.

6. Planean cambios en examen de ciudadanía estadounidense: “Tendrán que entender, escribir y hablar inglés”

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, señaló en entrevista con The New York Times que planea cambios para el examen de ciudadanía, ya que considera que “tal como está ahora no es muy difícil”. El abogado Álex Gálvez señala en este video que, además de agregar más preguntas, la prueba exigiría al solicitante un amplio manejo del inglés.