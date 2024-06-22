La semana en video: pánico en un parque de diversiones y rescatan a ocho migrantes secuestrados

Video EEUU apunta a los ‘compradores de paja’: adquieren armas y luego las venden a los carteles en México

Familias de inmigrantes celebraron esta semana la nueva medida migratoria del gobierno de Joe Biden que abre la puerta a que personas indocumentadas casadas con estadounidenses puedan regularizar su situación.

Además, dos interesantes rankings: el de los estados con récords de temperaturas más altas y el de las ciudades más caras de EEUU.

Estas y otras historias en video que estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Estatus legal para indocumentados cónyuges de estadounidenses

El gobierno de Biden anunció nuevas medidas para que personas indocumentadas que sean cónyuges de ciudadanos estadounidenses pudieran obtener un estatus legal en el país. En este video te explicamos detalles como quiénes califican para este beneficio y cuáles son los requisitos:

2. El rescate de ocho migrantes secuestrados entre enfrentamientos

Un operativo para liberar a ocho migrantes secuestrados en México terminó con ráfagas de disparos entre policías y delincuentes. Los vecinos de la comunidad de Veracruz donde se registró el suceso narraron lo sucedido.

3. Las ciudades más caras de EEUU

Un informe reveló que tres ciudades de California están entre las diez más caras del mundo. ¿Cuál es el lugar más costoso del planeta para vivir?

4. La detención de migrantes que viajaban en el maletero de un auto

La policía de Texas descubrió a seis migrantes indocumentados que viajaban en un auto. Tres de ellos iban dentro del maletero y dos fueron acusados de tráfico humano.

5. Los cinco estados con récords de temperaturas más altas

Aquí puedes ver el ranking de las temperaturas más altas de EEUU.

6. Pánico a 100 pies de altura

Un grupo de personas vivió auténtico terror cuando disfrutaban de una atracción en un parque de diversiones y quedaron atrapados boca abajo, a 100 pies de altura y durante más de media hora. Una persona fue hospitalizada.