La semana en video: la niñera viral muestra cómo enseña español y el angustioso ataque de una anaconda
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
El momento en que una presentadora de Univision no puede evitar emocionarse en vivo al informar sobre el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis fue una de las historias que más interés suscitó entre nuestra audiencia.
Este y otros temas en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. Hablamos con agentes que están deteniendo inmigrantes
Tres agentes federales accedieron a hablar con Univision Noticias bajo condición de anonimato sobre las redadas migratorias. Les preguntamos por las denuncias que rodean estos operativos: desde el uso excesivo de la fuerza y la falta de órdenes de detención, hasta el uso de capuchas para evitar ser identificados. También contrastamos sus declaraciones con el análisis de tres expertos.
2. Encuentran muerto a agente fronterizo que estaba acusado de atacar ebrio a un policía
El agente fronterizo Isaiah Hodgson fue localizado sin vida en su casa en el sur de California. Él participó en redadas migratorias en el área de Los Ángeles y en julio pasado fue arrestado después de que, estando ebrio y armado, golpeó a un policía en Long Beach. Por ese incidente, enfrentaba hasta siete años de cárcel de posible condena.
3. Sin saberlo, llevaba 31 kilos de fentanilo y fue arrestada en la frontera, pero demostró su inocencia
Una mujer mexicana-estadounidense fue arrestada en la frontera de EEUU luego de que agentes hallaran 31 kilos de fentanilo ocultos en su vehículo. Aunque al inicio fue acusada de narcotráfico, autoridades comprobaron que fue víctima del crimen organizado en la modalidad de 'traficante involuntario'. Tras lo ocurrido, su expareja le quitó la custodia de sus hijos.
4. La presentadora de Univision que rompió en llanto al reportar el tiroteo en una escuela de Minneapolis
La periodista Satcha Pretto, presentadora de Univision Noticias, no pudo contener las lágrimas al reportar el tiroteo registrado en una escuela católica en Minneapolis, que dejó dos víctimas mortales. Este fue el momento.
5. La niñera que se volvió viral al mostrar cómo enseña español a niños estadounidenses
Yurma Mateus migró a EEUU hace dos años y encontró en su trabajo como niñera la oportunidad de compartir sus raíces. Con paciencia y cariño, enseña a dos niños estadounidenses no solo español, sino también expresiones, costumbres y gastronomía venezolana.
6. El angustioso momento en que una anaconda ataca a un joven pescador
En video quedó captado el momento en que una anaconda ataca a un joven pescador en un río de Bolivia. El reptil lo mordió en el brazo y los compañeros del joven evitaron que fuera estrangulado.