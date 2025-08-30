La semana en video: la niñera viral muestra cómo enseña español y el angustioso ataque de una anaconda

Video Abuela hispana se 'autodeporta' tras vivir 36 años en EEUU: "Mi vida se fue por el drenaje"

El momento en que una presentadora de Univision no puede evitar emocionarse en vivo al informar sobre el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis fue una de las historias que más interés suscitó entre nuestra audiencia.

Este y otros temas en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Hablamos con agentes que están deteniendo inmigrantes

Tres agentes federales accedieron a hablar con Univision Noticias bajo condición de anonimato sobre las redadas migratorias. Les preguntamos por las denuncias que rodean estos operativos: desde el uso excesivo de la fuerza y la falta de órdenes de detención, hasta el uso de capuchas para evitar ser identificados. También contrastamos sus declaraciones con el análisis de tres expertos.

Video Hablamos con agentes que están deteniendo inmigrantes: expertos advierten que se cometen atropellos

2. Encuentran muerto a agente fronterizo que estaba acusado de atacar ebrio a un policía

El agente fronterizo Isaiah Hodgson fue localizado sin vida en su casa en el sur de California. Él participó en redadas migratorias en el área de Los Ángeles y en julio pasado fue arrestado después de que, estando ebrio y armado, golpeó a un policía en Long Beach. Por ese incidente, enfrentaba hasta siete años de cárcel de posible condena.

Video Encuentran muerto a un agente fronterizo que hacía redadas. Estaba acusado de atacar ebrio a policía

3. Sin saberlo, llevaba 31 kilos de fentanilo y fue arrestada en la frontera, pero demostró su inocencia

Una mujer mexicana-estadounidense fue arrestada en la frontera de EEUU luego de que agentes hallaran 31 kilos de fentanilo ocultos en su vehículo. Aunque al inicio fue acusada de narcotráfico, autoridades comprobaron que fue víctima del crimen organizado en la modalidad de 'traficante involuntario'. Tras lo ocurrido, su expareja le quitó la custodia de sus hijos.

Video Llevaba 31 kilos de fentanilo sin saberlo: fue arrestada en la frontera, pero demostró su inocencia

4. La presentadora de Univision que rompió en llanto al reportar el tiroteo en una escuela de Minneapolis

La periodista Satcha Pretto, presentadora de Univision Noticias, no pudo contener las lágrimas al reportar el tiroteo registrado en una escuela católica en Minneapolis, que dejó dos víctimas mortales. Este fue el momento.

Video Presentadora de Univision rompe en llanto al reportar el tiroteo en una escuela de Minneapolis

5. La niñera que se volvió viral al mostrar cómo enseña español a niños estadounidenses

Yurma Mateus migró a EEUU hace dos años y encontró en su trabajo como niñera la oportunidad de compartir sus raíces. Con paciencia y cariño, enseña a dos niños estadounidenses no solo español, sino también expresiones, costumbres y gastronomía venezolana.

Video Niñera hispana se vuelve viral al mostrar cómo enseña su idioma y cultura a niños estadounidenses

6. El angustioso momento en que una anaconda ataca a un joven pescador

En video quedó captado el momento en que una anaconda ataca a un joven pescador en un río de Bolivia. El reptil lo mordió en el brazo y los compañeros del joven evitaron que fuera estrangulado.