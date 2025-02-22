La semana en video: la frustración del 'zar de la frontera' por las detenciones de inmigrantes y el barbero que confrontó a ICE

La frustración de Tom Homan, el ‘zar de la frontera’, ante las aparentemente insuficientes detenciones de indocumentados para el gobierno de Donald Trump ha sido una de las noticias más vistas de la semana.

También las redadas que continúan teniendo lugar en diferentes puntos de Estados Unidos y que, en algunos casos, quedan grabadas por cámaras de seguridad. Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El 'zar de la frontera' frustrado, dice que pidió cambios para detener más indocumentados

Tom Homan, el ‘zar de la frontera’, se vio frustrado en una entrevista con CNN y dijo que harán cambios para reforzar la detección de inmigrantes indocumentados. Los números de detenciones han sido menores a lo que se esperaba en este regreso al poder de Donald Trump.

2. Esto es lo que dijeron los republicanos Reagan y Bush sobre los inmigrantes indocumentados

El discurso republicano sobre inmigración ha dado un gran giro. Escucha lo que decían sobre los trabajadores inmigrantes, otros presidentes republicanos como George W. Bush y Ronald Reagan.

3. ¿Qué es la Ley de los 10 años y cómo afecta a los inmigrantes indocumentados?

En este video, analizamos la campaña publicitaria con la que la administración Trump busca convencer a indocumentados para que salgan de EEUU voluntariamente. Asimismo, se explica de qué se trata la Ley de los 10 años para inmigrantes que ingresaron de forma irregular al país.

4. Un abogado analiza en qué falló ICE al detener a tres inmigrantes en un food truck

Julio Colby, abogado de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, explica en este video que ni ICE ni el resto de agencias federales a cargo de las detenciones puede irrumpir en un negocio privado sin este documento, como se vio en el famoso video viral en el que tres inmigrantes fueron detenidos en un food truck.

5. Barbero confronta a agentes de ICE e impide operativo en su negocio

Óscar Vargas, dueño de una barbería en El Paso, Texas, quedó sorprendido con la llegada de varios agentes de Inmigración a su negocio. Los oficiales entraron por la puerta principal y por la parte trasera. En un video quedó captado el momento.

6. Un abuelo es acusado de abusar sexualmente de sus nietas: una de las niñas tiene autismo

Gladys Chamendis denuncia que su suegro habría abusado sexualmente de sus hijas de 4, 5 y 7 años de edad en Florida. Al parecer, todo inició luego de que Chamendis, su esposo y las niñas se mudaran a vivir a la casa de sus suegros. El acusado, identificado como Alfonso Salgado, de 51 años, fue arrestado y afirma que es inocente.