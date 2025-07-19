La semana en video: los abucheos a Trump y el hombre que se escondió 14 horas para evitar ser detenido en una redada

Video Redada en granja de California deja cerca de 200 inmigrantes detenidos: 10 son menores de edad

Los abucheos al presidente Donald Trump durante un evento de la FIFA quedaron registrados en video y ha sido uno de los videos más vistos por la audiencia.

Esta y otras historias en video estuvieron en el topde Univision Noticias en la última semana:

1. Así abuchearon al presidente Trump en la final del Mundial de Clubes de la FIFA

La pareja presidencial estaba junto al presidente de la FIFA mientras se interpretaba el himno de Estados Unidos en la final del Mundial de Clubes de fútbol. Cuando Trump era mostrado en las pantallas gigantes del estadio MetLife en Nueva Jersey, esto fue lo que sucedió.

2. Más redadas de ICE en restaurantes de Texas: hasta los propietarios fueron arrestados

Agentes de ICE irrumpieron en dos restaurantes en el sur de Texas y arrestaron a varios meseros, cocineros y hasta los propietarios que no pudieron demostrar que tenían permisos para trabajar en EEUU.

3. El hombre que se escondió durante 14 horas para no ser detenido en redada en California

Lázaro es uno de los trabajadores que logró evitar ser detenido durante la masiva redada registrada en una granja de Camarillo, California. Él asegura que permaneció escondido por más de 14 horas y que no volverá a trabajar a ese lugar. “Me siento traumado, como muerto”, afirma el hispano.

4. Hondureña quería autodeportarse, pero ICE dijo que no la ayudaría por no tener historial criminal

Una hondureña que llegó a Estados Unidos en 2023 decidió autodeportarse por el miedo que le provocaban las redadas y ser separada de su hija. Oficiales de ICE le explicaron que al no tener historial criminal, el gobierno no pagaría por su viaje. Finalmente, logró hacerlo con ayuda de la comunidad hispana en Houston, Texas, donde vivía.

5. Policías acusados de formar una red de fraude migratorio para dar visas de víctimas de delitos

Cinco hombres, incluidos jefes y exjefes de policía en Louisiana y un empresario, fueron acusados de vender reportes falsos para facilitar la obtención de visas U, destinadas a víctimas de delitos. El esquema habría operado durante una década. Los acusados enfrentan cargos de soborno, lavado de dinero, conspiración y fraude migratorio.

6. USCIS revisará casos que están cerrados administrativamente: ¿puede afectar a quienes pidieron asilo?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) comenzó a revisar expedientes que habían sido cerrados administrativamente. Según expertos, esto puede poner en riesgo de deportación a miles de personas que tienen peticiones de asilo y no han recibido un alivio migratorio.