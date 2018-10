Como aún es temprano, muchos pájaros no han migrado aún al sur y al comer las frutas fermentadas han empezado a tener comportamientos más “alebrestados” de lo normal explicó el jefe policial que además aseguró que los pájaros jóvenes tienen hígados menos entrenados que los pájaros maduros para lidiar con las toxinas de las frutas.

Cuando el post de Facebook se hizo público los pobladores empezaron a compartir sus propias historias. “Yo no me había atrevido a decir nada, porque pensé: ¡debo estar loca!”, dijo Betsy Walli, una habitante de la zona.

“Oh, eso explica la cantidad de pájaros rebotando una y otra vez en mi ventana. Por suerte solo uno logró entrar a la casa”, añadió por su parte Cassie Polla. “Dos pájaros chocaron con mi parabrisas del carro en mi camino al trabajo y dije qué es lo que está pasando”. Un usuario de Facebook, ante la gracia de la historia y la masiva respuesta de los habitantes que no parecían nada sorprendidos, incluso mencionó: "No habrá posibilidad de que alguno de esos pájaros haya viajado desde Minnesota hasta la Corte Suprema".

Más allá de las gracias, el alcohol que consumen los humanos suele derivarse de la fermentación de frutas por lo que la intoxicación y muerte de pájaros por ingesta de etanol es algo que los científicos han registrado y estudiado y que no es la primera vez que ocurre. "No pueden coordinar sus movimientos de vuelo correctamente o en absoluto, y no pueden caminar de manera coordinada, vuelan más cerca de los carros y son incapaces de evadir los obstáculos", dijo la experta en comportamiento animal Meghan Larivee a National Geographic.