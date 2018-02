Los Obama rompen con la tradición en la Galería Nacional: retratos revolucionarios pintados por artistas negros

Barack y Michelle Obama se convirtieron en la primera pareja negra en llegar a la presidencia de Estados Unidos y aunque ya haya pasado algo más de un año desde que dejaron su lugar en la Casa Blanca, siguen dejando importantes legados. Ambos eligieron por primera vez en la historia a dos artistas afroestadounidenses para que pintaran sus retratos oficiales. Las dos pinturas fueron reveladas este lunes por el Museo Smithsonian.

En un fondo frondoso, que recogió la forma de plantas típicas de Illinois, Kenia y Hawaii, se puede ver al presidente Barack Obama sentado en una silla de madera entre hojas verdes, con las piernas cruzadas, con su típica elegancia sin corbata y su traje negro de camisa blanca.



La obra que será expuesta en The National Gallery, en donde reposan los retratos de los presidentes y primeras damas de Estados Unidos, fue creada por Kehinde Wiley, un estudiante de Yale famoso por sus pinturas de gran escala, coloridas y cuyos protagonistas siempre son afroestadounidenses retratados con poses típicas de la pinturas de otras centurias.

“Traté de negociar que el pelo fuera menos gris, pero la integridad artística de Kehinde no le permitió hacer lo que le pedí. También intenté negociar unas orejas más pequeñas, pero tampoco lo conseguí”, bromeó Barack Obama en cuanto se reveló su retrato. "Lo que siempre me llamó la atención cuando vi sus retratos fue el grado en que desafiaban nuestras ideas de poder y privilegio”, añadió el exmandatario.



Barack Obama estrechando la mano de Kehinde Wiley el artista afroamericano al que se le comisionó su retrato oficial. Reuters



Después de observar en detalle el retrato del presidente, llegó el momento quizás más esperado de este lanzamiento: la revelación del retrato de Michelle Obama.

La primera dama en su momento eligió para su pintura oficial a Amy Sherald, también una artista negra, graduada del Maryland Institute College of Art quien ha creado un celebrado estilo de pinturas sobre fondos coloridos y planos, con evidente influencia pop, siempre dándole un lugar en su obra a los temas de justicia social.

En el retrato de gran escala, se ve a Michelle Obama sentada de lado, con un vestido que deja al descubierto sus brazos -un signo que se volvió casi un emblema durante su estancia en la Casa Blanca- y con un tono de piel hecho de tonos grises, un recurso siempre usado por la artista. También se le ve con el pelo suelto y con un vestido blanco con diferente figuras geométricas.



Michelle Obama y la artista Amy Sherald, quienes se convirtieron en las primeras mujeres negras en hacer parte de esta colección de retratos presidenciales. Reuters



"Me siento halagada, me siento honrada, me siento orgullosa pero, sobre todo, muy agradecida con todas las personas que me precedieron en este viaje", dijo Michelle Obama ante su pintura, para luego darle paso a su marido: “Estoy muy agradecido por capturar de manera tan espectacularmente la gracia, la belleza, la inteligencia, el encanto y el calor de la mujer que amo".

La particularidad de los estilos de estos retratos, el hecho de que capturen al primer presidente y primera dama afroestadounidenses de la historia del país y que hayan sido creados por dos artistas de la misma raza hacen que las obras verdaderamente luzcan como una irrupción en una colección que, a fuerza de repetir estilos canónicos y representar a los presidentes siempre blancos en sus típicas poses, había empezado a perder todo interés para la crítica.