Las curiosas respuestas que dieron estos niños a un problema imposible: "Si un barco lleva 26 ovejas y 10 cabras, ¿cuántos años tiene el capitán?"

En el distrito de Shunqing , en China, estudiantes de quinto grado de primaria se enfrentaron recientemente a una pregunta que dejó a muchos desconcertados: "Si un barco lleva 26 ovejas y 10 cabras abordo, ¿cuántos años tiene el capitán?"

Lo sabemos, la pregunta no hace ningún sentido, el problema aparentemente no se puede resolver. Sin embargo, ese justamente era su propósito. “Algunos estudios revelan que los estudiantes de primaria del país tienen una falta considerable de sentido crítico cuando se trata de matemáticas”, explicó el Departamento de educación de Shunqing después de que una foto en la que se veían las extraordinarias respuestas de los niños se hiciera viral.



Foto de las respuestas escritas por los alumnos ante el problema.



“El capitán tiene que tener al menos 18 años porque para conducir un barco debe ser un adulto”, contestó uno de los estudiantes.

“El capitán tiene 36 porque 26 + 10 da 36 y él, como era muy narcisista, quería que el número de animales fuera igual a su edad”, contestó de manera graciosa otro de los alumnos.

“No se puede determinar. El número de ovejas y cabras no tiene nada que ver con la edad del capitán, no se puede encontrar la edad del capitán”, contestaron algunos enfáticos.

Otro, simplemente se dio por vencido: “La edad del capitán es… no sé, no puedo resolver esto”.

Con estas respuestas, los creadores de la prueba que fueron duramente criticados en redes, daban cuenta de que su experimento hacía sentido. De una u otra manera los niños habían resulto la cuestión con su imaginación. “Esto es un esfuerzo por llevar a los estudiantes a desafiar la autoridad, romper la mentalidad, desarrollar un buen espíritu de cuestionamiento”, explicaron las directivas.



Claro, eso no valió del todo para que las redes no se mofaran de la prueba: “Si la escuela tiene 26 profesores, 10 de los cuales no están pensando, ¿qué edad tiene el director?”, se burlaron algunos.

