La semana en video: la muerte de Sonya Massey en su casa a manos de un policía y explosión viral en Yellowstone

Video En video: Momentos en que alguacil dispara fatalmente contra Sonya Massey

El anuncio del presidente Joe Biden de su renuncia a la candidatura demócrata sacudió la política estadounidense.

Además, se difundió el video del momento en que un oficial de policía en Illinois disparó y mató a la afroestadounidense, Sonya Massey, de 36 años, quien estaba en su propia casa y no estaba armada.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. La renuncia de Biden a la candidatura demócrata

Tras semanas de afirmar que se mantendría al frente de la fórmula presidencial demócrata rumbo a los comicios de noviembre, el presidente Biden informó en una publicación en X, de su decisión de hacerse al costado.

Video El presidente Joe Biden renuncia a la candidatura del Partido Demócrata y no buscará la reelección

2. Sonya Massey muere en su casa, a manos de un oficial de policía

El asesinato de Massey causó indignación tras darse a conocer el video de una de las cámaras corporales de los oficiales que acudieron a su casa en Springfield, Illinois, tras el reporte de un supuesto intruso. La grabación muestra cómo el vice alguacil Sean Grayson, le disparó pese a que ella no estaba armada, se tiró al suelo y ofreció disculpas.

Video Revelan video de los momentos previos a la muerte de una mujer negra a manos de la policía en su casa

3. Una explosión hidrotermal en el Parque Yellowstone causó pánico entre turistas

Las imágenes del momento en que una explosión hidrotermal en el Parque Nacional de Yellowstone se viralizaron en internet. El momento causó pánico entre los turistas que caminaban por la zona.

Video El momento en que una explosión hidrotermal en Yellowstone causa pánico entre los visitantes

4. La lucha de la boxeadora mexicana Fátima Herrera por llegar a los Juegos Olímpicos

La boxeadora mexicana Fátima Herrera, de 22 años, enfrentó una lucha personal junto con su familia para conseguir los recursos financieros para participar en los Juegos Olímpicos de París.