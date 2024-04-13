La semana en video: joven llama al 911 para confesar que mató a su mamá y acusan a cartel mexicano de usar armas químicas

Video ¿Cuánto dinero debes ahorrar para tu retiro? Un experto comparte consejos y explica cómo lograrlo

Esta semana se llevó a cabo el histórico eclipse que dejó por unos minutos en oscuridad total a varios lugares de México, Estados Unidos y Canadá. También se dio a conocer el caso de Emmanuel Espinoza, el joven de Florida que apuñaló a su mamá al llegar a su casa de visita.

Aquí te presentamos estas y otras historias que marcaron la agenda de la última semana:

1.- Conoce la ciudad en Texas donde se vio el eclipse solar total por más de cuatro minutos

Al menos un millón de personas viajaron por Texas para el eclipse solar total del pasado 8 de abril. Waco fue uno de los principales destinos, pues allí la totalidad del eclipse fue visible por cuatro minutos y 13 segundos.

Mira este video para conocer más sobre esta ciudad:

2.- Nueva estrategia para frenar el cruce de migrantes por la frontera de Texas con México

La Patrulla Fronteriza instaló parlantes en la frontera de El Paso, Texas, con México para reproducir mensajes de advertencia a los migrantes donde les dicen los riesgos que enfrentan si deciden cruzar de manera irregular a Estados Unidos.

En una de las grabaciones se escucha: "si cruzas ilegalmente, cualquier solicitud de asilo será tratada bajo la presunción de que es falsa".

Esto es lo que se sabe:

3.- Joven asesina a su madre y llama al 911 para confesar el crimen: la apuñaló más de 70 veces

Emmanuel Espinoza, de 21 años, es acusado de asesinar a su madre, Elvia Espinoza, en Tampa, Florida. En video quedó captado el momento en el que el joven llega a la casa de su madre con un cuchillo en la mano.

De acuerdo con el reporte, Emmanuel le propinó más de 70 puñaladas a la mujer y luego llamó a la policía para confesar el crimen.

Te contamos los detalles de la historia en este video:

4.- USCIS advierte que rechazará todas las solicitudes de asilo que cometan este error

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha emitido una alerta para aquellas personas que deseen solicitar asilo en el país.

De acuerdo con USCIS, a partir del 9 de mayo rechazará todas las peticiones de asilo o formas I-589 que no sean enviadas al lugar indicado.

Aquí te contamos dónde debes enviar tu solicitud:

5.- El Cartel Jalisco Nueva Generación está usando armas químicas durante ataques en Michoacán

En tres municipios de Michoacán se ha reportado el uso de armas químicas lanzadas desde drones por el Cartel Jalisco Nueva Generación en el marco de su confrontación con la ‘Familia Michoacana’, un cartel rival.

Esto es lo que se sabe:

6.- ¿Eres comprador de Walmart? Estas son las claves para reclamar hasta $500 de una millonaria demanda

Una demanda colectiva que acusaba a Walmart de inflar los precios de ciertos alimentos y productos pesados logró que la empresa llegara un acuerdo que beneficiará a sus clientes que reclamen antes de la fecha tope.