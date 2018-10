La increíble historia del cliente que dejó una propina $10,000 por dos vasos de agua

Alaina Custer, quien trabaja en el restaurante Sup Dogs, estaba trabajando este fin de semana y fue quien lo atendió. Cuando el hombre se retiró, ella se acercó a la mesa y vio una nota en la mesa que decía: "Gracias por la deliciosa agua". Al lado, había un montón de billetes: eran los 10,000 dólares de propina.

"No pensé que fuera real (...) Lo recogí y (...) estaba temblando y le preguntaba a Bret (Oliverio, dueño del restaurante) '¿Qué es esto?' Pensé que alguien me estaba jugando una broma", dijo Custer al diario The News & Observer.