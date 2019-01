En un mundo en el que los likes que se consiguen en redes sociales son una fuerza poderosa –traducible no solo en valores monetarios, sino incluso en poder político– no parece un asunto menor saber cuál es la foto que más ‘me gusta’ ha recibido en la historia de Instagram. El récord lo acaba de vencer esta sencilla imagen: la de un huevo.

Por su puesto, esta no es la primera vez que alguien le pide a sus seguidores de internet que le dé un like, pero, sin duda, es la primera que esa fracasada estrategia funciona así de bien. “Esto es una locura. Qué tiempos para estar vivos. Gracias por todos sus mensajes de agradecimiento y respaldo”, publicó en un sus stories la cuenta del huevo, al ver el nivel de respaldo que había alcanzado su iniciativa para luego sentenciar: “Esto no termina aquí, esto apenas acaba de empezar”, puntualiza firmando “la pandilla del huevo”.