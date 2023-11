La oscura y sangrienta historia detrás de Thanksgiving que casi nadie cuenta

Los sistemas de identificación cuánticos de sangre intentaron hacer que los nativos americanos "desaparecieran" asignando una identidad nativa americana mediante el conteo de la cantidad fraccionaria de "sangre india" y fomentando los matrimonios mixtos con personas no nativas. Una vez que se alcanzaba un cierto grado de sangre mixta, una persona ya no era considerada nativa y no era elegible para la inscripción tribal.