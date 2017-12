Guillermo del Toro paga la biopsia de una texana, aunque solo le pidieron que hiciera retuit

Casandra Hollingsworth es una joven de Texas que abrió una campaña en la famosa plataforma GoFundMe para recoger 937,80 dólares que necesitaba de manera urgente para hacerse una biopsia en su tiroides, después de haber encontrado que tenía varios tumores.

Ante la incapacidad de poder pagar la suma y con la evidencia de que su seguro no iba a cubrir el examen, la jovencita, que admitía tener un historial con el cáncer, le pidió ayuda a todos los que en la red pudieran aportar a su causa.

Mónica de la Paz, una amiga mexicana de Hollingsworth, al ser testigo de la urgencia de esta campaña decidió escribirle al reconocido cineasta mexicano, Guillermo del Toro, que cuenta con más de 800,000 seguidores en Twitter, para que compartiera la campaña y así lograr que más gente pudiera enterarse.

“Guillermo, ¿te puedo pasar el link de una amiga de Texas que necesita ayuda para juntar un poco más de 900 dólares para una biopsia? No lo paga su seguro y necesita saber si recayó del cáncer”, escribió la joven que luego agregó: “Por favor, de tapatío a tapatía, le das RT. Gracias”, escribió la joven mexicana en un tono cercano, casi de amigos.





Una hora después, Mónica de la Paz obtuvo más que un simple retuit del famoso director de ‘El laberinto del Fauno’ y ‘Hellboy’. “Ya está pagada”, escribió contundentemente Guillermo del Toro que consiguió con su respuesta de inmediato más de 7,000 likes.





No era difícil de constatar, la página de GoFoundMe dejaba claro que el director había hecho una donación de 665 dólares, que era lo que faltaba para conseguir la biopsia.





Casandra Hollingsworth, que desconocía que su amiga había pedido la ayuda del cineasta, salió públicamente a agradecerle: “Señor del Toro, no tiene ni idea lo que esto significa para mí. Muchas gracias por su generoso regalo. Estoy sorprendida con su nobleza y estaré eternamente agradecida. Nunca lo olvidaré, que Dios bendiga su buen corazón”.



Mr. del Toro, you have no idea what this means to me. Thank you so much for your generous gift. I am blown away by your kindness, & eternally grateful. I will never forget it. God bless you and your kind heart!

