Exboxedor Oscar de la Hoya dice estar "pensando seriamente" lanzarse como presidente

“Con los años me he vuelvo más sabio y más sabio, también más inteligente así que empecé a escuchar a esos millones de personas que me han dicho: “Óscar por qué no te presentas a alguna oficina, tú podrías hacer la diferencia””, le manifestó el exdeportista a USAToday, quien asegura que al ser dueño de parte del equipo MLS y varias propiedades de real state tendría suficientes fondos para poder sostener sus pretensiones políticas.