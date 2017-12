Este hispano es el primer ganador único del concurso viral HQ Trivia

HQ Trivia es LA app. El funcionamiento es bien sencillo: 12 preguntas de cultura general de más fácil a más difícil, 3 opciones y 10 segundos para contestar. Si fallas estás fuera. ¿Cuál es la novedad, entonces?, ¿por qué el furor?

La aplicación, creada por dos exfundadores de Vine, logra en cada una de sus entregas que se conecten para jugar entre 300,000 y 500,000 personas. Los medios la reseñan como la app viral del momento y señalan a su formato novedoso como la piedra angular del futuro del juego online e incluso de la televisión.

HQ Trivia se juega en directo imitando el formato de cualquier concurso televisivo de preguntas. A las 3:00 PM y a las 9:00 PM EST salta una alerta en tu celular: ¿listo para jugar? Al entrar en la aplicación te recibe un escenario colorido y una cuenta atrás. De pronto aparece Scott Rogowsky, el presentador principal del programa. Nervios, estrés, 10 segundos para leer las preguntas y contestar. En el lado izquierdo de la pantalla puedes ver la gente que hay conectada y que juega a la vez que tú. Además puedes leer sus comentarios en la parte baja de la pantalla. Y los rivales que vas dejando atrás aparecen en el conteo de los aciertos de las preguntas.

El colofón final es que HQ Trivia tiene premio. Quienes logran llegar a la pregunta 12 y acertarla se reparten el bote, que suele ser de 1,000 o 1,500 dólares entre semana o de 10,000 los fines de semana. Depende de cuántas personas ganen puedes tocar a un pequeño pellizco o ganar una pequeña fortuna en 10 minutos, como sucedió el pasado miércoles cuando el venezolano César Paolini ganó 1,500 dólares en el primer juego que solo tuvo un ganador. El programa en cuestión contaba como presentador invitado con Jason Silva, también venezolano y compañero de colegio de Paolini. Cuando César escribió a Silva para decirle que había ganado el concurso el youtuber y presentador de televisión no lo podía creer.



Paolini solo había jugado 10 veces antes de ganar el premio. Nunca había pasado de la octava pregunta. El programa no cargaba bien (un problema que la app arrastra y por el que ha tenido que posponer al menos un programa). Paolini estaba nervioso, pero logró llegar a la última pregunta junto a otros 4 consursantes. No sabía la respuesta de la pregunta 12, pero arriesgó y ganó. En unos minutos Paolini recibió en su cuenta de Paypal el monto total del premio.

Las estrategias para que no te pierdas ni una entrega, aunque no pases jamás de la segunda pregunta, son clásicas, y funcionan. Alertas al celular, presentador carismático (Scott es el principal, pero van probando con otros), colores vibrantes, preguntas trampa que te dejan pensar que no eres tú, es el programa, odiosas comparaciones con los que caen en el camino, comentarios en directo. Y hay un factor impredecible. En ocasiones, después de repartirse un gran premio aparece otra notificación en la pantalla del celular: "juguemos de nuevo". No es un juego adictivo, porque no puedes jugar constantemente, es un juego de fidelización.

Para jugar hay que dejar todo lo que estás haciendo a la hora que ellos establezcan. Los programas comienzan a veces con retraso, y aunque duran cerca de 10 minutos pueden lograr mantener a la audiencia casi 15. En alguna ocasión han repartido vidas extra entre quienes a pesar de estar eliminados siguieron conectados.



La aplicación ha ido creciendo a toda velocidad desde que se lanzó en octubre. Comenzó con premios de 150 dólares y cientos de personas conectadas a la vez. Después llegaron algunos miles y los premios diarios de 500 dólares. Aumentó a 1,000 a diario y 5,000 el fin de semana y ahora está en premios de 1,500 y 10,000 el fin de semana.

