Don Lute Junior, un hombre de Massachussetts, guardó por más de siete décadas una particular moneda de un centavo que un día cuando tenía 16 años recibió en el cambio que le habían dado por su almuerzo. Este jueves 10 de enero esa moneda será subastada por un valor histórico que, según expertos en numismática, puede alcanzar los 1,7 millones de dólares. Esta es la historia detrás de millonario centavo.

En 1943, en medio de las precariedades que había traído la Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de Estados Unidos decidió que las monedas de un centavo (penny) no podían seguir siendo producidas en cobre, un metal que era indispensable para construir cableados telefónicos, carcasas y otros elementos estratégicos para que el país pudiera mantener su ventaja frente a los adversarios de los Aliados.

Sin embargo, cuando oyó que los rumores de Ford no eran ciertos, y cuando incluso intentó cotejar él mismo con la Casa de la Moneda si su moneda podía ser un verdadero tesoro, todas las fuentes que consultó no solo le dijeron que esa monera era falsa, sino que le dejaron saber que toda esa historia era un invento. "En lo que respecta a su reciente consulta, le informamos que los centavos de cobre no se produjeron en 1943. Todos los centavos que se imprimieron en 1943 fueron de acero recubierto de zinc", cita la página web de la casa subastadora Heritage Auctions.