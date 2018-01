El youtuber Logan Paul se disculpa por subir un video en el que muestra el cadáver de un suicida en Japón

La pregunta que todos se hacen: ¿hasta dónde se puede llegar por buscar clicks? En el caso del youtuber Logan Paul, demasiado lejos.

Este domingo el famoso youtuber, que cuenta con un canal en la plataforma con más de 15 millones de seguidores, subió un video en el que aparece junto al cadáver de un hombre colgado de un árbol. El video fue filmado en el bosque Aokigahara, un lugar en la base del monte Fuji conocido como destino de suicidas en Japón.

Cuando Paul y sus acompañantes llegan al bosque descubren a lo lejos el cadáver de un joven que se había ahorcado con una soga colgando de un árbol. Lejos de guardar la cámara el grupo se aleja y filma de cerca: las manos del muerto, detalles de su ropa. Mientras todo esto sucede el grupo remarca que el suicidio no es un juego, pero nada en su actitud transmite lo que dicen sus palabras. El video ya no se encuentra en Youtube, donde ya no puede verse, pero se sigue encontrando en muchos otros sitios online.

La reacción de enfado y escándalo personas anónimas que tuiteaban los números de teléfonos de hotlines de suicidio, así como las críticas de personajes famosos llenaron Twitter este lunes.





"Querido @LoganPaul

¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tanta gente joven te mire. Qué triste. Por fortuna este último video les ha despertado. Eres pura basura, simple y llanamente. El suicidio no es un juego. Púdrete en el infierno".



Ante la avalancha de críticas, Paul Logan, de 22 años, pidió disculpas el lunes a través de un comunicado que colgó en su perfil de Twitter. En él decía que lo sentía, pero que esta era la primera vez que se enfrentaba a algo así pues era la primera vez que cometía un error en sus años como youtuber. Explicaba que la motivación del video fue en todo momento concienciar sobre el suicidio, pero solo sus fans creyeron este argumento, mientras que sus críticos no dieron crédito a sus razones.





"@LoganPaul eres un idiota. No estás concienciando, te estás burlando. No puedo creer cómo te elogias en tu disculpa. No te mereces tu éxito (visitas). Rezo a Dios para que nunca tengas que pasar por lo que pasó este hombre".

Este martes el youtuber volvió a reaccionar ante estas reacciones y subió un video a Twitter pidiendo disculpas de nuevo, esta vez sin justificarse. En el video que decía que "nunca debería haber subido ese post, tendría que haber dejado las cámaras".







La responsabilidad de Youtube

Al comienzo de su video Logan Paul dice que este marca "un momento en la historia de Youtube". Y quizás sea así. Las críticas a Paul han salpicado de lleno a la plataforma de videos.

Son muchos quienes exigen a Youtube que baje el canal de Logan Paul y que le prohíba publicar en la red. La plataforma se limita a decir que el video subido por Paul no cumple con su normativa, con lo cual no puede permanecer colgado en Youtube (el propio Paul lo bajó). En un comunicado en el que no asumen el fallo de sus filtros aprovechan para mandar condolencias a la familia del muerto.



Hay un problema de control de contenidos en plataformas como Youtube, Facebook, Twitter o Instagram. Como apunta Mashable mientras estos gigantes tecnológicos se enriquecen con el contenido en ocasiones ofensivo o peligroso que producen sus usuarios los filtros para detectar estos videos no son lo suficientemente eficaces, como acaba de demostrarse otra vez.

Algunos se preguntan si no deberían estos contenidos, que se distribuyen principalmente entre adolescentes, seguir las mismas normas que rigen el contenido para menores en la televisión.



"He pasado 12 años trabajando con niños (primero en Nickelodeon y después CBBC) y he visto toda la preocupación y el cuidado que se pone en el contenido para gente joven. Se deben hacer preguntas serias sobre cómo funciona Youtube".

Pero para Youtube la manga ancha en el control de contenidos le proporciona grandes ingresos. Por ejemplo, recientemente el Youtuber mejor pagado, PewDePie utilizó la palabra "nigger" en uno de sus videos. No era la primera polémica del youtuber danés. En 2013 tuvo que pedir disculpas por gritar en sus videos la palabra "rape", que además gritaba sin venir a cuento. En otros videos ha utilizado, como desveló una investigación del Wall Street Journal, imaginería nazi o antisemita, lo que llevó a Disney a romper su contrato con él. Y todos esos videos han sido vistos en Youtube.



PewDePie ganó, según Forbes, 12 millones de dólares en 2017. Logan Paul, ganó 12.5. ¿El truco para esas cantidades? Por norma general se trata de crear contenido controvertido para atraer más clicks, y así más anuncios y así más dinero, del que Youtube se lleva el 45%.

