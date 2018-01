El mexicano Guillermo del Toro lidera las nominaciones a los Oscar con 13 candidaturas para 'The Shape of Water'

El director mexicano Guillermo del Toro puede estar satisfecho. Su particular universo en 'The Shape of Water', la cinta en la que cuenta la fantástica historia de amor entre una criatura marina y una mujer, se ha posicionado como la película favorita para los Oscar de 2018 con 13 nominaciones.

Pero Del Toro no será el único en imprimir una huella latina en la próxima ceremonia, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 4 de marzo. La aclamada película Coco, basada en las aventuras de un niño durante la Fiesta de Muertos de México, luchará por hacerse con la estatuilla por la Mejor Película de Animación, mientras que la chilena 'Una mujer fantástica', que cuenta la historia de una mujer transgénero, tratará de llevarse el galardón dentro de la categoría a Película Extranjera.



El anuncio de las nominaciones se ha convertido en todo un espaldarazo para el director mexicano, quien ya se hizo con el Globo de Oro al mejor director en la pasada ceremonia de estos premios.

The Shape of Water tratará de alzarse con la codiciada estatuilla de Mejor Película; Mejor Director; Mejor actriz, para Sally Hawkins; Mejor actor de reparto, para Richard Jenkins; Mejor actriz de reparto, Octavia Spencer; Mejor guion original; Mejor cinematografía; Mejor edición; Mejor edición de sonido; Mejor mezcla de sonido; Mejor diseño de producción; Mejor banda sonora original; y Mejor vestuario.

Detrás de la película de Del Toro, las cintas con más candidaturas fueron la bélica 'Dunkirk', del director británico Christopher Nolan, que se situó como la segunda mejor posicionada con sus ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', con siete nominaciones, y que se ha convertido en una de las revelaciones cinematográficas del año.



Las nominaciones de este martes no son, sin embargo, una gran sorpresa para del Toro. La cinta, que lleva recaudados unos 35 millones de dólares, ya fue la que más candidaturas acaparó en los Globos de Oro. Además, en esta temporada de premios, siempre está entre las más galardonadas. Así, el pasado sábado fue coronada como Mejor Película en los premios del Sindicato de Productores. Y su reconocimiento va más allá de las fronteras estadounidenses: en los Bafta, considerados los Oscar Británicos, tiene 12 candidaturas.

Los candidatos a las principales categorías son:

Mejor película

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

“The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing Missouri

Dirección

Dunkirk: Christopher Nolan

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

The Shape of Water, Guillermo del Toro

Actor

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name;

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread;

Daniel Kaluuya, Get Out;

Gary Oldman, Darkest Hour;

Denzel Wasington, “Roman J. Israel, Esq.

Actriz

Sally Hawkins, The Shape of Water;

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing Missouri;

Margot Robbie, I, Tonya;

Saoirse Ronan, Lady Bird;

Meryl Streep, The Post.

Actor de reparto

Willem Dafoe, The Florida Project;

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing Missouri;

Richard Jenkins, The Shape of Water;

Christopher Plummer, All the Money in the World;

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing Missouri.

Actriz de reparto

Mary J. Blige, Mudbound;

Allison Jenney, I, Tonya;

Lesley Manville, Phantom Thread;

Laurie Metcalf, Lady Bird;

Octavia Spencer, The Shape of Water.

Película en lengua extranjera

Una mujer fantástica (Chile),

El insulto (Líbano),

Sin amor (Rusia), La herida (Suráfrica),

The Square (Suecia).