El incómodo brillo alrededor de los labios de Joe Kennedy que distrajo de su discurso

Tan pronto Donald Trump terminó su primer discurso del Estado de la Unión, la atención se posó en Joe Kennedy. Más valdría decir que se posó en sus labios. Mientras el representante de 37 años daba su enfática respuesta al presidente, un brillo parecía inquietar a la audiencia, uno que se asoma en sus labios y que luego parecía esparcirse desordenadamente por toda la comisura de su boca.

Aunque en principio algunos pudieron pensar que el incómodo destello era en realidad un problema de la colorización de sus televisores, pronto Twitter decidió que Joe se había excedido en chapstick, lip gloss, vaselina, mantequilla de cacao o lo que fuera que usó para hidratar sus labios. ¿Acaso Joe Kennedy se sumergió en Chappaquiddick?, preguntaban algunos, mientras otros hacían gracias de todo tipo.



Did Joe Kennedy just take a dip in Chappaquiddick?

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 31 de enero de 2018