El actor Jeff Bridges anuncia que tiene un linfoma aunque "el pronóstico es bueno"

"Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", añadió el actor.

En su larga carrera ha hecho de todo. Desde sobreviviente de un accidente aéreo en "Sin miedo a la vida" al legendario "The Dude" en la película de culto "The Big Lebowski", de los hermanos Joel y Ethan Coen (1998).

"The Last Picture Show", "Iron Man", "Thunderbolt and Lightfoot", "Starman", "The Fabulous Baker Boys" y de "The Fisher King" figuran también entre sus trabajos populares.