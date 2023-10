Una anciana gana un juicio para que sus hijos de 40 y 42 años se vayan finalmente de casa: son unos "parásitos"

La jueza analizó los argumentos y, aunque consideró que "la permanencia en el inmueble podría considerarse inicialmente fundada porque la ley se basa en la obligación alimentaria que corresponde al progenitor", dictaminó que "ya no parece justificable considerando que los dos acusados son sujetos mayores de 40 años y, una vez superada una determinada edad, el niño ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de límites que ya no son razonables".