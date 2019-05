Cerca de un millón de personas piden a HBO que rehaga la temporada final de 'Game of Thrones' (OJO: contiene spoilers)

Una petición en Change.org que pide a HBO volver a hacer la última temporada de Game of Thrones "con escritores competentes", ha conseguido cerca de un millón de firmas y podría sobrepasar esta cifra para cuando se emita el capítulo final de la serie este domingo.

La petición, iniciada por el usuario Dylan D. poco después de la emisión del capítulo 4 de la serie, titulado "The last of the Starks", argumenta a la plataforma HBO: “David Benioff y D.B. Weiss han demostrado ser guionistas lamentablemente incompetentes cuando no tienen recursos a los que acudir - como pueden ser los libros. Por eso creemos que esta serie merece una temporada final que tenga sentido. ¡Haz caso a nuestras expectativas y hazlas realidad, HBO!”



Tras la gran repercusión que ha tenido la petición, su creador ha añadido varias actualizaciones argumentando las razones que le llevaron a crearla y cómo, inesperadamente, adquirió tanta popularidad.

"Hice esta petición algunos días después de emitirse el episodio 4,"El último de los Starks". Estaba tan decepcionado y enojado. Fue simplemente una forma de desahogarme un poco. Lo publiqué a r/freefolk en Reddit, no llegó a ninguna parte, y me encogí de hombros y continué con mi vida. Se me olvidó del todo. Una semana más tarde, un compañero de trabajo me alcanzó antes de irme y me preguntó: "Oye, ¿este eres tú?" La petición casi había alcanzado las 500,000 firmas. Me quedé asombrado. ¡No había revisado eso durante una semana! ¡Y mira lo lejos que había llegado!”, contó en una actualización de la página “Sobre la petición” su creador, Dylan D.

"No creo que la gente espere realmente que HBO rehaga la temporada, o cualquier parte de la serie (considerando las precuelas). Cuesta una fortuna rodar un episodio, y creo que la mayoría de los firmantes lo entienden. ¿HBO perderá montones de dinero por esto? Eh, probablemente no. Como dijo el Joker de Heath Ledger, "No se trata de dinero, se trata de enviar un mensaje". Y creo que este mensaje es uno de frustración y decepción…", continuó Dylan, quien explica su inversión de tiempo y pasión en esta serie que ha visto “religiosamente”, además de leer los libros.

Para Dylan es probable que en los libros de George R. R. Martin la historia termine de forma similar. El problema, según él, no tiene que ver estrictamente con el contenido en sí sino con la forma: una “trama apresurada y ridículamente inconsistente”, con “diálogos irresistibles” y el síndrome de “todos son estúpidos”. Aunque George R. R. Martin decida el mismo fin para su obra, comenta Dylan, “podemos esperar que los libros describan un camino más sensato hacia el final que veremos el domingo”.

Dylan también contó que abrió una cuenta de Twitter para para dar seguimiento y comentar la petición.

Aunque llama la atención el gran número de firmantes que en poco tiempo ha alcanzado la petición, lo cierto es que las muestras de descontento general con la última temporada de la serie se estaban haciendo escuchar por todas partes desde los primeros capítulos.

Desde que el 14 de abril se emitiera el episodio “Winterfell” estrenando la octava y última temporada de la serie más popular del mundo en los últimos tiempos, los comentarios en redes no fueron muy complacientes y las muestras de insatisfacción no hicieron más que multiplicarse mientras se fueron emitiendo los siguientes capítulos.

Como todas las peticiones de Change.org, los usuarios pueden explicar sus “razones para firmar” la petición, y miles lo han hecho en esta, argumentando por qué no están contentos con el desenlace de Game of Thrones.

Entre las grandes decepciones de los firmantes está la repentina y “fácil” muerte del Rey de la Noche a manos de Arya, la simplificación de los personajes, el giro perverso de Daenerys o el desvanecimiento de la mística de personajes como Bran Stark.

La cuenta de Twitter “Natalia y Punto” ha tenido miles de retuits y comentarios por un hilo que se ha hecho viral con observaciones sobre los principales fallos de la temporada.

No hay dudas, los fans de Game of Thrones están decepcionados con el final de la serie, que cuenta con más de un Récord Guiness de popularidad en su haber.

En la emisión digital de este sábado, el diario El País informa sobre cómo, desde que comenzó a emitirse la serie en 2011, muchas niñas en España han sido llamadas Daenerys o Arya. "Según el último padrón del Instituto Nacional de Estadística, de 2017, hay 57 Daenerys y 279 Aryas, con una media de 2,2 años para las primeras y 2,4 años para las segundas.

Tras ver el penúltimo capítulo de la serie, cuenta El País que una de las madres que llamó a su hija con el nombre de la Khaleesi, hasta entonces su personaje preferido, parece arrepentirse ante el inesperado desenlace del personaje: “Si lo llego a saber no te llamas Daenerys”, le dice a su hija que hoy tiene cuatro años.