Celebró sus 6 años solo porque ningún invitado fue a su fiesta: pero esta foto llevó a un inesperado final feliz

La madre informó que solo dos personas avisaron que no podrían asistir a la fiesta del domingo y que sencillamente el resto de los invitados no se presentaron.

Mazzini explicó que ellos no tienen familia en Arizona: su familia está en Argentina mientras que la del papá de Teddy está en Alaska . Ella dijo al canal ABC15 que tras haber vivido este decepcionante día de su hijo "había tenido suficiente con las fiestas por un tiempo".

Triste historia con final feliz

El famoso productor musical DJ Khaled dijo desde sus redes sociales: "¡Bendiciones y feliz cumpleaños al joven rey 👑 Teddy! ¡La familia Khaled, @asahdkhaled y la fundación We The Best quieren enviarle un regalo de cumpleaños!"