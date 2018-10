“Catalina aún no le ha dicho a su padre que ganó $137 millones”: quizás si ganas el Mega Millions tú quieras hacer lo mismo que ella

No resulta difícil imaginar todo lo que se podría hacer si se tuviera entre las manos el boleto ganador del Mega Millions que entrega en la noche de este viernes 19 de octubre casi 1,000 millones de dólares . Esta, sin embargo, es la historia de Catalina, una mujer española de 33 años que el viernes 8 de mayo de 2009 ganó el premio grande de la lotería, grande de verdad, 126 millones de euros, (unos 137 millones de dólares), pero que decidió no decirle a nadie y mantener su vida tranquila.

En realidad, no se llama Catalina. Solo un puñado de personas saben su identidad y que es multimillonaria.

No se enteró de su suerte sino hasta el lunes siguiente que regresó a su trabajo y pudo tener una tregua de la tos que la había aquejado todo el fin de semana. Había comprado 10 euros del sorteo Euromillones que finalmente había tenido un feliz ganador. 04, 23, 24, 29, 31, y dos números estrellas, 08 y 09, estaban todos alineados en su boleto. Catalina había tenido la suerte que su abuelo, fiel comprador de billetes de loto, nunca tuvo.



Cuando finalmente esa mañana leyó el mail que le advertía: “¡Has ganado un premio!”, no se puso eufórica, no hizo muchas llamadas ni se encerró en el baño a gritar. De inmediato supo que no quería que su vida cambiara, tampoco el trato que recibía de la gente a su alrededor.