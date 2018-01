Camila Cabello sale en defensa de los dreamers en los Grammy: "Este país fue construido por soñadores"

En la gala de la 60 edición de los Premios Grammy en la ciudad de Nueva York, la canción 'Despacito' se quedó sin galardón, pero sonó la música en español y hubo palabras de apoyo para los dreamers amenazados por la política migratoria del presidente Trump. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando Camila Cabello, la exintegrante del grupo Fifth Harmony salió al escenario para reivindicar su origen inmigrante y la importancia de luchar por los jóvenes dreamers, los soñadores.

"Esta noche, en esta sala llena de soñadores de música, recordamos que este país fue construido por soñadores, soñadores, persiguiendo el sueño americano", dijo Cabello.



Cabello, que subió al escenario para anunciar una presentación del conjunto U2 grabado con imágenes de la Estatua de la Libertad, dijo ser una "orgullosa" inmigrante cubano-mexicana, nacida en La Habana.

"Estoy aquí en este escenario esta noche porque al igual que los Dreamers, mis padres me trajeron a este país sin nada en el bolsillo, excepto fe. Me mostraron lo que significa trabajar el doble de duro y nunca darse por vencido. Y honestamente, ninguna parte de mi viaje es diferente de la suya. Soy una orgullosa inmigrante cubano-mexicano, nacida en el Este de La Habana, de pie frente a ustedes en el escenario de los Grammy en la ciudad de Nueva York. Y todo lo que sé es que, al igual que los sueños, estos niños no pueden ser olvidados y vale la pena luchar por ellos ", continuó.



En Estados Unidos hay cerca de 1.8 millones de dreamers, de los cuales unos 690,000 jóvenes se acogieron a programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés). Ese programa fue aprobado por el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero su sucesor, Donald Trump, anunció que expiraría en marzo próximo.

Como muchos de los principales premios de Estados Unidos este año, hubo otros temas que se robaron la atención de los reflectores. Además del discurso de Cabello, diversos artistas usaron rosas blancas como símbolo de solidaridad con las víctimas de acoso sexual a medida que el movimiento #MeToo se extiende desde Hollywood a la industria de la música.

Rosas blancas contra la violencia sexual

Por primera vez en 60 años, los vestidos no fueron lo más comentado de la alfombra roja de los Grammy y las rosas blancas que lucieron las estrellas en apoyo al movimiento #MeToo, de rechazo al acoso sexual, les robaron el protagonismo.



La idea surgió de forma improvisada hace unos días, cuando dos ejecutivas de la industria discográfica vieron que se acercaba la gran noche de la música y no había ningún plan para apoyar a las mujeres que durante el último año alzaron su voz contra el acoso.

Por esta razón llamaron a los artistas y empleados a llevar una rosa blanca a los Grammy en apoyo de Time's Up y #MeToo, los movimientos contra la violencia sexual.



Las cantantes Halsey y Dua Lipa, así como la rapera nominada al Grammy Rapsody, estuvieron entre los primeros en decir que llevarían rosas blancas. Ya en la gala, se vio a estrellas como Lady Gaga, Miley Cyrus y Ne-Yo portando rosas blancas

Kesha, quien consiguió su primer par de nominaciones al Grammy por un álbum en el que reflexiona sobre su batalla con su exproductor y mentor Dr. Luke, honraró a víctimas de abuso durante su actuación.

Maren Morris, Eric Church y Brothers Osborne, quienes cantaron en el festival de música Route 91 Harvest en Las Vegas cuando un hombre armado abrió fuego hacia el público, matando a 58 asistentes e hiriendo a cientos más, rindió homenaje a las víctimas de la violencia armada en eventos musicales el último año. Patti LuPone y Ben Platt rindieron tributo a Broadway al volver los Grammy a Nueva York luego de 15 años para su 60 aniversario.



Nominaciones históricas

Asimismo, en esta edición, las nominaciones de los Grammy garantizaban triunfos históricos, ya que cuatro de los cinco nominados a álbum del año tienen bases de rap y R&B y son de artistas negros o latinos. Los otros grandes premios de la noche, canción y grabación del año, también se disputaron entre astros del hip hop, el R&B y la música latina.

Precisamente los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee buscaban hacer historia, debido a que su megaéxito Despacito, en su versión remix con Justin Bieber, es apenas el segundo tema (mayormente) en español postulado en las categorías principales, justo 30 años después de La bamba de Ritchie Valens, interpretada por Los Lobos.

También fue el primer tema en español que compitió por el título de Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo, una categoría establecida en 2012.

No obstante, el triunfo en ambas categorías fue para el estadounidense Bruno Mars. Con su tema "24K Magic", recibió el Grammy a la mejor grabación del año, y con 'That's What I Like', ganó hoy el Grammy a la mejor canción del año.