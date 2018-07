Burberry no se excusa por quemar $38 millones en mercancía no vendida, pero dice que fue de manera 'ecofriendly'

Después de que la marca inglesa de lujo Burberry publicara en su reporte financiero haber incinerado 38 millones de dólares en mercancía que no se había vendido en las tiendas, y de las críticas e indignación que desató esa revelación, la marca no se excusa de su accionar aunque confiesa que trata de hacer este proceso de manera 'ecofriendly' y por eso “está trabajando en procesos cuidadosos para minimizar la cantidad de existencias sobrantes que producimos”.

Así se lo explicó via mail a Univisión Noticias: “En las ocasiones en que es necesaria la eliminación de los productos, lo hacemos de manera responsable y seguimos buscando formas de reducir y revaluar nuestros residuos. Esta es una parte central de nuestra estrategia de Responsabilidad hasta 2022 y hemos forjado alianzas y apoyo comprometido con organizaciones innovadoras para ayudar a alcanzar este propósito”.



En la declaración, sin embargo, no se hace ningún tipo de condena ni reflexión sobre una práctica que parece a todas luces incapaz de dialogar con intenciones de sostenibilidad y de prácticas conscientes con el medio ambiente. ¿Cómo podría hacerse de forma responsable la quema de cientos de productos de maquillaje y de vestuario solo para que no entren en los descuentos o para que no sean copiados?