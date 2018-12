En su discurso de toma de posesión presidencial, Andrés Manuel López Obrador no citó a un experto, a un literato, ni a un viejo político. Muy alineado con su estilo decidió hacerle un guiño al popular humorista mexicano Germán Valdés, conocido como Tin Tan. “Habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos; en tres años estará funcionando. Me canso ganso".

El “me canso ganso” con el que terminó su promesa generó miles de memes en las redes sociales de tan solo imaginar cómo se la habían traducido a la decena de mandatarios de otras partes del mundo que asistieron a su discurso. Es un coloquialismo, una expresión común en México.

La frase la inmortalizó el humorista Tin Tan en su película ‘El niño perdido’ de 1947 y desde entonces ha estado por ahí enredada en los usos informales que hace el pueblo del idioma como una forma de ganar credibilidad, de dejar muy en claro la veracidad de una afirmación.

La elección de frase de AMLO es a los ojos de algunos analistas, un gesto mucho más complejo de lo que los memes lo quieren hacer ver.

“No podemos criticar a un mandatario por querer acercase a la gente ordinaria, pero su estrategia encaja en una de las tendencias del populismo que intenta siempre mostrar un veto ante la élite. El populista clásico no solo alardeará de ser pueblerino, sino que intentará mostrar a la gente ordinaria tan importante y con un conocimiento tan relevante como los especialistas. Para AMLO es estratégico mostrar que tiene el lenguaje de los no expertos”, le dijo a Univision Noticias el columnista de The New York Times y profesor experto en populismo de Amherst College, Javier Corrales.

¿Para qué usará la conexión con el pueblo? Lo veremos

La frase “me canso ganso”, que las redes vaticinan veremos pronto inmortalizada en populares camisetas, la había usado ya López Obrador durante su época de campaña: “En tres años, me canso ganso, estará funcionando el nuevo Aeropuerto Internacional de México y dos pistas adicionales en la base de Santa Lucía". La expresión parece hacerle eco y apuntar a la misma dirección que otras acciones suyas como la de no viajar en un avión privado, no mudarse a la casa de gobierno y seguir usando su mismo carro: estrategias que parecen querer congraciarse con la gente común.

“Que AMLO se quiera hacer más populacho o no es un estilo, un acto teatral, quizás incluso un modo de ser genuino, pero la reflexión real que nos debe suscitar todas estas acciones es: ¿para qué va a usar esa conexión con el pueblo? Estamos a la espera de verlo”, añade el profesor Corrales quien explica: “Desde la politología, el populismo es una tendencia que ve el sistema político dividido entre buenos y malos. Yo me convierto en el representante del pueblo bueno, del pueblo maltratado, excluido, y tenemos que hacer una batalla contra los malos, en donde no solo entran los políticos del pasado sino todo aquel que quiera hacer oposición. Todo el que esté en contra de tus políticas se le llena de tintes de villano”.

Pero más allá de que la frase alinee o no a AMLO con la figura de un populista, la decisión de llevar a la altura de un discurso presidencial al personaje Tin Tan, sin duda, significa mucho en sí mismo.



“Tin Tan irrumpe, en 1943, con gran fuerza en la muchas veces solemne y sentimental cinematografía de la época, y de inmediato causa enorme polémica por su uso del lenguaje, su estética corporal y su actitud”, explica Carlos Monsiváis en el ensayo “El pachuco un sujeto singular”.

Así, AMLO se emparenta con este personaje, no solo porque es popular y reconocible para su base electoral, sino porque como lo dijo Eduardo Mejía en su texto ‘Tin Tan subversivo’, el cómico tiene una “posición burlona, irreverente y displicente hacia los valores tradicionales, hacia las instituciones del Estado y hacia las formas corruptas de hacer política”, elementos todos tres que están en la base de la retórica del nuevo presidente.