Al menos seis muertos en tres tiroteos durante celebraciones deportivas en Mississippi

Un grupo de celebraciones de bienvenida en escuelas secundarias de Mississippi terminaron en tres tiroteos la noche de este viernes, que dejaron al menos seis personas muertas y decenas de heridos, en eventos que ocurrieron en extremos opuestos del estado, según las autoridades.

Cuatro de las muertes se produjeron por un tiroteo en el centro de la ciudad de Leland, en el condado de Washington, durante una reunión de personas tras un juego de fútbol americano de bienvenida, en el oeste de Mississippi, informó el senador estatal Derrick Simmons.

Cerca de 20 personas resultaron heridas en el tiroteo, con cuatro en situación crítica, y que fueron trasladados vía aérea desde la cercana Greenville a un centro médico más amplio en Jackson, la capital estatal, dijo Simmons a The Associated Press.

"La gente apenas se estaba congregando y disfrutando en el centro de Leland", dijo Simmons sobre la situación en la ciudad, de unos 4,000 habitantes.

Relató que la información que tiene es que, tras los disparos, la escena era "muy caótica" mientras que la policía, los ayudantes del sheriff y ambulancias acudían desde todas partes.

"Es una violencia armada sin sentido", dijo. "Lo que estamos viviendo ahora es simplemente una proliferación de armas en circulación".

No se ha anunciado ningún arresto, y Simmons dijo el sábado por la mañana que no había recibido ninguna información sobre posibles sospechosos.

"Están trabajando sobre el terreno y tengo toda la confianza del mundo en que llegarán al fondo de este asunto", dijo.

"Como senador estatal de la zona, pedimos a todas las personas que puedan tener alguna información sobre el horrible tiroteo de anoche que se presenten y proporcionen cualquier dato que tengan", añadió.

Tiroteo en el condado de Sharkey

Otro incidente con disparos ocurrió la noche del viernes, en las afueras de un partido de fútbol americano en las afueras de una escuela en Rolling Fork, en el condado de Sharkey. La oficina del Sheriff de Sharkey informó en redes sociales que dos personas fueron arrestadas y acusadas en conexión con el incidente.

Según reportó el medio local WLBT, los disparos ocurrieron en la escuela secundaria South Delta, sin que se supiera la razón del tiroteo. No había detalles de la situación de los heridos.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima en estos momentos tan difíciles. Pedimos a la comunidad que se una en apoyo y mantenga una actitud positiva mientras continúa la investigación", expresó la oficina del Sheriff de Sharkey.

Persona de interés en custodia por un tercer tiroteo en el este del estado

Mientras tanto, la policía de la pequeña localidad de Heidelberg, en la parte este del estado de Mississippi, está investigando un tiroteo ocurrido durante el fin de semana de bienvenida, que se saldó con dos muertos, incluyendo una mujer embarazada, según informó el gobernador Tate Reeves.

Ambas personas fueron asesinadas en el campus de la escuela secundaria el viernes por la noche, según informó el jefe de policía de Heidelberg, Cornell White. Se negó a revelar si las víctimas eran estudiantes o a proporcionar más información sobre los crímenes.

Una persona de interés, Tylar Jarod Goodloe, de 18 años, fue puesto en custodia la mañana de este sábado, "para ser interrogado sobre el tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Heidelberg el viernes por la noche", informó el departamento del Sheriff del condado de Jasper.

En la noche del tiroteo los Heidelberg Oilers jugaban en la escuela su partido de fútbol americano de bienvenida. La ciudad, de unos 640 habitantes, se encuentra a unas 85 millas al sureste de la capital del estado, Jackson.

No estaba claro exactamente cuándo se produjeron los disparos ni a qué distancia del estadio. White dijo que el sábado se encontraba en el lugar investigando y que en los próximos días se podría dar a conocer más información.

