El hispano que vendió una obra de arte de "Trump derrotado" en más de $6 millones

“Cuando yo la compré, la obra tenía un estado. Era otra pieza distinta, que se veía distinta a la que has visto ahora que es del Trump tumbado en el piso”, asegura Rodríguez-Fraile. “ Era algo que conocemos como ‘programable art’ . Dependiendo del outcome (resultado) de las elecciones la pieza se convertía en una cosa o en otra. Si ganaba Trump iba a salir otra imagen y si ganaba Biden salía esta que ha salido”.

Rodríguez-Fraile asegura que Beeple no es ningún improvisado del arte buscando seguidores en las redes, “llevaba 15 años sin fallar haciendo una obra todos los días y siendo considerado el mejor artista de su sector”.

El segundo componente es que la obra está certificada por un nuevo tipo de activo digital conocido como “Non-Fungible Token” , Token No Fungible (NFT), un proceso en el que la pieza se encripta matemáticamente a su creador.

Conocido comprador

“Yo pensaba que… obviamente no sabía si iban a ser millones, no sabía cuánto tiempo, pero desde luego veía recorrido a una persona como Mike (Beeple). Hay dos razones por las que he vendido (la pieza): una porque pensaba que era bueno para el sector y, dos, por el comprador”.