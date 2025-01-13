Blue Origin: la compañía aeroespacial de Jeff Bezos vuelve a aplazar el lanzamiento de New Glenn, su cohete gigante

Blue Origin, la compañía aeroespacial con la que el millonario Jeff Bezos busca competir con SpaceX de Elon Musk, aplazó de nuevo este lunes el esperado primer lanzamiento de su cohete gigante New Glenn, de casi 322 pies de altura.

" Abandonamos el intento de lanzamiento para solucionar un problema del subsistema del vehículo que nos llevará más allá de nuestra ventana de lanzamiento", dijo Ariane Cornell, una ejecutiva de Blue Origin, durante una transmisión en vivo que seguían cientos de miles de espectadores.

PUBLICIDAD

Es la tercera vez que se suspende el lanzamiento del cohete fabricado por la compañía fundada por Jeff Bezos; el primero fue fijado para el pasado 10 de enero y el segundo para la madrugada del domingo, pero fue aplazado hasta hoy debido a las condiciones meteorológicas en la zona donde la empresa prevé recuperar el cohete, en el Atlántico.

Blue Origin busca la certificación para trabajar para el gobierno

La misión New Glenn (NG-1) supone el primer paso para que esta nueva gama de cohetes de la empresa Blue Origin obtenga las certificaciones necesarias que le permitan acometer misiones de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos.

La primera etapa del New Glenn ha sido diseñada para realizar un mínimo de 25 vuelos, según los datos de la compañía, que ha señalado que operará como un avión comercial, pero con un combustible más limpio, y generará "significativamente" menos desechos y costos.

El cohete tiene además un carenado de siete metros, el doble de volumen que los de carga útil de clase más pequeña -de cinco metros- por lo que los futuros clientes tendrán, según la empresa, más flexibilidad para empaquetar su carga útil de nuevas maneras.

Ha sido además diseñado para adaptarse a varios tipos de carga útil y para llegar a diferentes destinos (órbita geoestacionaria u órbita terrestre baja), por lo que podría atender una amplia gama de necesidades de los potenciales clientes del cohete y reducir de una forma significativa el coste de los lanzamientos.

PUBLICIDAD

Blue Origin, el desafío de Bezos a SpaceX de Elon Musk

Con esta misión, bautizada NG-1, el magnate Bezos apunta directo al hombre con la mayor fortuna del mundo, Elon Musk, cuya empresa SpaceX domina el mercado de lanzamientos orbitales con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.

Estos sirven al sector comercial, al Pentágono y a la agencia espacial estadounidense, NASA, incluyendo el transporte de astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

" Durante los últimos años, SpaceX ha sido prácticamente el único jugador, y ahora, tener un competidor... Es genial", dijo a AFP G. Scott Hubbard, un funcionario retirado de la NASA.

En paralelo, SpaceX planea el próximo ensayo orbital de Starship —su gigantesco cohete de nueva generación— también esta semana, subiendo las apuestas en su naciente rivalidad.

Blue Origin ya tiene experiencia desde hace años en llevar a turistas al espacio durante unos minutos gracia a sus cohetes New Shepard, mucho más pequeños. Pero hasta ahora no ha llevado ningún vuelo en órbita.

Este el objetivo: "Alcanzar la órbita. Todo lo demás será un plus", había dicho David Limp, el CEO de la compañía.

Físicamente, New Glenn supera al Falcon 9 de 70 metros de alto y está diseñado para cargas útiles mayores.

Su capacidad en términos de masa está entre la del Falcon 9 y su hermano mayor, el Falcon Heavy, pero tiene la ventaja de un compartimiento útil más ancho, ideal para cargas más voluminosas.

La diferencia de Blue Origin y SpaceX: desarrollo lento vs. rápido

Blue Origin ya tiene un contrato con la NASA para el lanzamiento de dos sondas hacia Marte a bordo del New Glenn. El cohete también apoyará el despliegue del proyecto Kuiper, una satélite diseñado para competir con la red de internet de Starlink.

PUBLICIDAD

Por ahora, sin embargo, SpaceX mantiene el liderazgo en esta carrera espacial, mientras que otros competidores como United Launch Alliance, Arianespace y Rocket Lab, van muy rezagados.

Como Musk, Bezos siente una pasión de toda la vida por el espacio. Pero mientras Musk sueña con colonizar Marte, Bezos imagina trasladar la industria pesada fuera del planeta a plataformas espaciales flotantes para preservar la Tierra, "el origen azul de la humanidad".

Bezos fundó Blue Origin en 2000, dos años antes que Musk creara SpaceX, pero adoptó un desarrollo más cauteloso, en contraste con la filosofía de sus rivales.

"Ha habido impaciencia en la comunidad espacial con el muy deliberado enfoque de Blue Origin", asegura Scott Pace, un analista de las políticas espaciales en la universidad George Washington y exmiembro del Consejo Nacional Espacial.

Si New Glenn tiene éxito, agrega Pace, le dará al gobierno estadounidense una "redundancia diferente", un respaldo valioso si falla un sistema.

La cercanía de Musk con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupaciones sobre potenciales conflictos de interés, en especial por el astronauta privado Jared Isaacman —socio de Musk— quien se prevé que sea el próximo jefe de la NASA.

Mira también:

Video Así fue el lanzamiento de prueba del cohete Starship de SpaceX: Trump fue invitado de honor de Elon Musk