Videos muestran que Travis Scott continuó su concierto pese a que la gente pedía auxilio

Fue hasta las 9:42pm cuando Scott se detuvo a mitad de una canción después de que se percató que una persona en la multitud se había desmayado. “Necesitamos a alguien que ayude a esta persona. Alguien se desmayó aquí mismo. Alguien se desmayó. Espera, no lo toques, no lo toques”, comenzó a decir, para después pedir equipo de seguridad para que se acercara al área. No obstante, Scott continuó el espectáculo una media hora más.