Un elefante saca del carro, pisotea y mata a una turista de EEUU durante un safari

Una turista estadounidense de 64 años de edad, originaria de Nuevo México, murió tras ser pisoteada por un elefante cuando hacía un safari en Livingstone, Zambia.

De acuerdo con reportes, el animal atacó el vehículo en el que viajaban la víctima, identificada como Juliana Gle Tourneau, y otros turistas.

El ataque ocurrió cuando el vehículo se detuvo cerca del Puente Cultural Maramba, ubicado en la ruta del safari, porque el camino había sido bloqueado por una manada de elefantes.

El elefante embistió el vehículo e hizo que volcara y, después, extrajo a la mujer con la trompa, la atacó y la pisoteó, según reportes.

Este es el segundo ataque fatal de un elefante a una turista estadounidense en el sur de África en lo que va del año.

Más incidentes fatales con elefantes

Gail Mattson, una mujer de 79 años de edad oriunda de Minnesota, también murió en marzo víctima de un elefante durante un recorrido en el Parque Nacional Kafue de Zambia.

En ese incidente, el elefante también atacó la camioneta en el que ella viajaba e hizo que volcara, matando a Mattson e hiriendo a otras cinco personas.

Rona Wells, hija de la víctima, escribió en Facebook que su madre había muerto en un “trágico accidente durante la aventura de sus sueños”.

Un video del ataque se hizo viral al mostrar cómo el paquidermo ataca el vehículo. Aunque ninguno de los pasajeros aparece en las imágenes, se escucha la voz de uno de ellos decir “viene rápido”.

El vehículo después aparece deteniéndose para evitar el impacto con el animal, pero posteriormente el elefante lo embiste y lo engancha con sus colmillos para volcarlo.

Autoridades en Zambia han hecho llamados a los turistas para extremar precauciones mientras observan las especies silvestres en el país.

Los países vecinos, Zimbabue y Botsuana, también han alertado sobre un incremento en los ataques entre las poblaciones de elefantes en sus respectivos territorios.

