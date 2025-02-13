El insólito choque entre un portaaviones nuclear de EEUU y un barco mercante cerca de Egipto

Video Las imágenes del accidente de un avión militar en la bahía de San Diego

El portaaviones USS Harry S. Truman colisionó en el mar con un buque mercante cerca de Puerto Saíd, Egipto, informó la Marina de EEUU el jueves.

La colisión ocurrió la noche del miércoles mientras ambos barcos se movían: el portaaviones pesa unas 100.000 toneladas, mientras el buque mercante Besiktas-M, un carguero con bandera panameña, tiene unas 53.000 toneladas.

No resultó en inundaciones ni lesiones a bordo del portaaviones, que es de propulsión nuclear, y no hubo daños en los sistemas del barco, indicó el comunicado.

"La colisión no puso en peligro al Harry S. Truman (CVN 75), ya que no hay informes de inundaciones o heridos. Las plantas de propulsión no se vieron afectadas y se encuentran en condiciones seguras y estables", dijo en un comunicado del portavoz de la Sexta Flota estadounidense, el comandante Timothy Gorman.

La Marina de EEUU investiga las razones detrás de la colisión

En el comunicado, el portavoz agregó que las autoridades de Defensa de EEUU investigan las causas del accidente.

El comunicado no mencionó la condición del Besiktas-M después de la colisión. Los sitios web de transporte marítimo enumeran al buque mercante como un granelero que enarbola la bandera panameña.

Estados Unidos despliega portaaviones, enormes buques de guerra tripulados por miles de marineros y que transportan docenas de aviones, en áreas de todo el mundo, pero este tipo de choques es muy extraño dadas las dimensiones de ambos barcos y los modernos sistemas de geolocalización que tienen.

En diciembre, dos pilotos navales de Estados Unidos lograron eyectarse con éxito después de que el avión de guerra F/A-18 en el que volaban proveniente del portaaviones Truman fuera derribado por error sobre el Mar Rojo por un crucero estadounidense con misiles teleguiados.

El Truman, que tiene su base en Norfolk, Virginia, se desplegó en septiembre en el Mediterráneo y el Oriente Medio. Acababa de completar una visita a puerto en Souda Bay, Grecia.

Apenas este miércoles, un avión militar de la Marina se estrelló en la bahía de San Diego, California, de acuerdo con las autoridades.

Los dos tripulantes lograron eyectar de la aeronave antes del impacto y fueron rescatados por la Guardia Costera, según reportes.

