Lo operaban de cáncer y su rostro se prendió en llamas en plena cirugía por un error médico

El rostro de un paciente con un tipo de cáncer de lengua ardió en llamas por un error médico del personal de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón mientras era intervenido, de acuerdo con una demanda interpuesta por la esposa de la víctima.

La esposa del individuo, Toni Murdoch, exige el pago de 900,000 dólares en reparación del daño ocurrido en 2022.

Según la demanda, cuyo contenido fue difundido por el medio local The Oregonian, el paciente identificado como John Michael Murdoch, de 52 años, estaba “despierto y consciente”, cuando su rostro se incendió.

Los hechos ocurrieron porque el personal médico no esperó a que se secara el alcohol isopropílico con el cual había sido esterilizado el rostro del paciente.

De acuerdo con la demanda, el rostro del hombre había sido esterilizado para realizarle una traqueotomía con el fin de insertar un tubo respiratorio en la garganta.

El rostro del paciente se incendió cuando una chispa saltó de una herramienta quirúrgica a la cara de Murdoch. La demanda dice que esa herramienta tenía un historial de generar chispas.

El paciente estaba siendo intervenido para tratarlo por una forma de cáncer de lengua que padecía. Murdoch falleció en 2023 a causa de la enfermedad.

Murdoch sufrió heridas que le desfiguraron el rostro antes de fallecer, según su abogado

De acuerdo con el abogado Ron Cheng, quien interpuso la demanda en nombre de la esposa de la víctima, Murdoch sufrió heridas que le desfiguraron el rostro e inflamación, reportó The Oregonian.

Las heridas que sufrió por el incendio nunca sanaron por completo antes de que Murdoch falleciera.

"Este es un evento que nunca debería haber sucedido", dijo Cheng al medio local.

El abogado dijo al medio que, aunque la capacidad de hablar de Murdoch era limitada, sí logró comunicarle a su esposa el trauma que padeció por los hechos.

El hospital declinó hacer comentarios al medio que difundió la demanda.

El médico que aparece como acusado en la demanda, el doctor Adam Howard, tampoco hizo comentarios a The Oregonian.

Cada año se registran entre 90 y 100 incendios quirúrgicos en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Instituto de investigación de Atención de Emergencias.

“Estos incendios pueden tener efectos devastadores y consecuencias para los pacientes, el personal y las instalaciones”, dice un documento del Instituto.

Según el Colegio Americano de Cirujanos, entre las causas de los incendios quirúrgicos está la “falta de comprensión y comunicación compartida entre los miembros del equipo quirúrgico antes o durante el procedimiento”.

También ocurren por un “tiempo de espera insuficiente para evaluar el riesgo de incendio o realizar un paso de verificación o salvaguardia del flujo de trabajo” y por “falta de competencia para comprender o reconocer los riesgos”.

