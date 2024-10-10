Cambiar Ciudad
Animales

El caso de la mujer que tuvo que huir de su propia casa tras ser acosada por 100 mapaches hambrientos

La mujer había alimentado desde hace unas cuatro décadas a algunos mapaches que llegaban a su casa, hasta que el problema se salió de control.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Alertan por posibles casos de rabia en Gwinnett

Una mujer tuvo que huir de su propia casa luego de que entre 50 y 100 mapaches rodearan su casa y la atacaran en la ciudad de Poulsbo, en Washington, de acuerdo con autoridades.

Agentes de la Oficina del Alguacil del condado Kitsap respondieron a la llamada de la mujer luego de que los animales rodearon su casa, ubicada al noroeste de Seattle.

La mujer dijo que estaba siendo rodeada por los animales que se comportaban de forma agresiva, dijo Kevin McCarty, portavoz de la oficina del Alguacil.

Ella dijo a los agentes que comenzó a alimentar a una familia de mapaches hace unas cuatro décadas y que estuvo bien hasta unas seis semanas antes, cuando el número de los que aparecieron pasó de un puñado a alrededor de 100.

“Dijo que esos mapaches se estaban volviendo cada vez más agresivos, exigiendo comida, que la acosaban día y noche, arañando el exterior de su casa, la puerta. Si ella se detenía en su auto, lo rodeaban, arañaban el auto, la rodeaban si iba de la puerta de entrada al auto o salía al exterior”, dijo McCarty.

“Ahora veían esto como una fuente de alimento, así que seguían volviendo y esperaban comida”.

No estaba claro qué causó que su número aumentara repentinamente. Tanto la oficina del sheriff como el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington determinaron que no se había infringido ninguna ley, dijo McCarty.

"Es un problema molesto que ella misma ha creado y con el que tiene que lidiar", dijo.

Policía califica el hecho como una "invasión de mapaches"

Un video difundido en X por la Oficina del Alguacil muestra a los mapaches merodeando entre los árboles, y los agentes que respondieron a la llamada observaron entre 50 y 100 de ellos, agregó.

La grabación, titulada “Invasión de Mapaches”, dice que la mujer en ocasiones ha tenido que pagar hasta 500 dólares por mapache para atrapar y reubicar a cada animal cuando la acosan.


La Oficina del Alguacil agregó que los agentes refirieron a la mujer al Departamento de Pesca y Vida Silvestre estatal para encontraruna solución a su “molesto problema”.

Bridget Mire, portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, dijo a AP por correo electrónico que, según la ley estatal, es ilegal alimentar a los grandes carnívoros, como los osos o los pumas.

Si bien los municipios o condados pueden tener estatutos locales que prohíban alimentar a otros animales salvajes, actualmente no va en contra de la ley estatal hacerlo, dijo.

De todas formas, la agencia desaconseja que se alimente a los animales salvajes. Los mapaches, por ejemplo, pueden transmitir enfermedades y la comida también puede atraer a depredadores como coyotes y osos, según Mire.

Mire dijo que un especialista en conflictos con la vida silvestre de la agencia se reunió con la mujer, quien dejó de alimentar a los animales.

“Los mapaches parecen haber comenzado a dispersarse ahora que ya no están siendo alimentados, y estamos contentos por un resultado positivo en este caso”, escribió Mire.

Con información de The Associated Press

