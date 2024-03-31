Muere a los 27 años el actor Chance Perdomo en un accidente de moto

Video A un año de la muerte de Naya Rivera su madre comparte estremecedores detalles de ese día

El actor Chance Perdomo, que alcanzó la fama como estrella de 'Chilling Adventures of Sabrina' y 'Gen V' murió en un choque de motocicleta. Tenía 27 años.

“En nombre de la familia y sus representantes, compartimos con profundo pesar la noticia de la prematura muerte de Chance Perdomo en un choque de motocicleta”, dijo un publicista en un comunicado divulgado la tarde del sábado.

En el comunicado se indica que nadie más estuvo involucrado en el choque. De momento, no se han dado detalles sobre el deceso, como el momento o el lugar donde ocurrió.

Perdomo interpretó recientemente a Andre Anderson en la primera temporada de 'Gen V', la serie derivada de la exitosa 'The Boys', de Amazon Prime, ambientada en una universidad de superhéroes. Perdomo interpretaba a un alumno de la Universidad Godolkin y su poder era la manipulación de los metales.

Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, creadores de 'Gen V', declararon que la familia del programa estaba “devastada por el repentino deceso”.

“No podemos comprender esto del todo. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un actor increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora”, dijeron los productores en un comunicado. “Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido”, agregaron.

El comunicado no deja claro cómo la muerte de Perdomo afectará la producción del programa, en el que también aparecen Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger y Shelley Conn.

Uno de los papeles más famosos de Perdomo fue el de Ambrose Spellman, uno de los personajes principales de 'Chilling Adventures of Sabrina'. Creado por Roberto Aguirre-Sacasa, el programa de Netflix sitúa a los personajes de Archie Comics en una ciudad arriba de la locación titular de 'Riverdale', de Aguirre-Sacasa, y empleaba un tono lascivo y espeluznante.

El personaje de Perdomo era primo de Sabrina Spellman y un poderoso brujo pansexual especializado en necromancia que inicialmente estaba bajo arresto domiciliario. Solía servir como una especie de voz de la razón en el programa, que terminó en 2020.

Perdomo, de origen negro y latino, nació en Los Ángeles y fue criado en Inglaterra. También actuó en varias de las películas de la saga 'After' y aparecerá junto con Seann William Scott y Rob Riggle en 'Bad Man', próxima a estrenarse.

