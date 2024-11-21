La banana adherida a la pared que fue vendida como arte por $6.2 millones (y que será devorada)

Video Pagan $2.24 millones por estas zapatillas deportivas en NYC. Mira a quién pertenecieron

Una obra de arte conceptual que consiste en una banana adherida a una pared con cinta adhesiva fue vendida por 6.2 millones de dólares el miércoles en una subasta en Nueva York.

Según la casa de subastas Sotheby’s, el empresario chino de criptomonedas Justin Sun fue el comprador de la instalación llamada “Comediante”, del artista visual italiano Maurizio Cattelan.

PUBLICIDAD

"En los próximos días, personalmente comeré el plátano como parte de esta experiencia artística única", dijo Sun a los medios tras adquirir la fruta con cinta.

Observadores de la obra pensaron en un inicio que se trataba de una broma

La obra de Cattelan fue un fenómeno casi instantáneo cuando debutó en 2019 en la feria Art Basel Miami Beach.

ARCHIVO - La obra "Comedian" del artista Maurizio Cattelan es exhibida en una presentación preliminar a una subasta en Sotheby's, el lunes 11 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Muñoz Alvarez, archivo) Imagen Eduardo Munoz Alvarez/AP

Los asistentes inicialmente intentaban discernir si la pieza de fruta amarilla fijada a una pared blanca con cinta adhesiva plateada era una broma o un comentario audaz sobre los cuestionables estándares entre los coleccionistas de arte.

La pieza atrajo tanta atención que tuvo que ser retirada de la vista, pero se vendieron tres ediciones por entre 120,000 y 150,000 dólares, según la galería que manejaba las ventas en ese momento.

Cinco años después, Sun pagó ahora más de 40 veces ese precio. O, más bien, compró un certificado de autenticidad que le da la autoridad para adherir una banana a una pared y llamarla “Comediante”.

La puja comenzó en 800,000 dólares y en cuestión de unos minutos subió a 2 millones, luego a 3 millones y posteriormente a 4 millones mientras el subastador bromeaba: “Está recibiendo mucha aceptación en la sala de subastas”.

El precio final anunciado con un golpe de martillo fue de 5,2 millones de dólares, que no incluía aproximadamente 1 millón de dólares en cuotas de la casa de subastas, pagadas por el comprador.

Sotheby’s dice que Cattelan es “uno de los provocadores más brillantes del arte contemporáneo”.

PUBLICIDAD

“Ha trastocado persistentemente el statu quo del mundo del arte de maneras significativas, irreverentes y a menudo controvertidas”, señaló la casa de subastas en una descripción de “Comedian”.

La venta se llevó a cabo un día después de que una pintura del surrealista belga René Magritte se vendiera por 121.2 millones de dólares —un récord para el artista— en una subasta distinta.

La fruta ha sido devorada en dos ocasiones previas

La fruta en la instalación de Cattelan que será devorada por Sun, ya ha sido comida en dos ocasiones previas.

Por ejemplo, en 2023 un estudiante en Corea del Sur la tomó de la instalación que era exhibida en el Museo de Arte de Leeum en Seúl.

En Art Basel de Miami, cuatro años antes un artista también devoró el plátano, que fue reemplazado por los organizadores, sin que se tomaran medidas contra el hambriento observador.

El comprador de “Comediante” es un popular empresario de criptomonedas en China. Es director de la red de blockchain Tron.

Sin embargo, autoridades financieras estadounidenses lo acusaron en 2023 de fraude al sostener que había incurrido en declaraciones financieras falsas al sostener que el valor del token de Tron era más alto que lo que en realidad valía.

El empresario ha negado haber incurrido en cualquier irregularidad.

Mira también: