Eliotte Heinz, de 22 años, regresaba a su casa de un bar y desapareció misteriosamente. Hallaron su cuerpo en el río Mississippi

El cuerpo de la joven Eliotte Heinz, de 22 años, reportada como desaparecida desde el domingo 20 de julio en La Crosse, Wisconsin, fue hallado en la mañana de este miércoles en el río Mississippi, cerca de Brownsville, en el vecion estado de Minnesota, informaron las autoridades de La Crosse.

"Es con tristeza que informamos, aproximadamente a las 10:28 am, (del) miércoles, 23 de julio de 2025, el Departamento de Policía de La Crosse fue notificado por el Departamento del Sheriff del Condado de Houston que un cuerpo había sido localizado", indica un comunicado de la ciudad.

"En lo que ha sido un esfuerzo proactivo en curso para localizar a Eliotte Heinz, que había sido reportada como desaparecida el 20 de julio de 2025, hoy el cuerpo de Eliotte fue recuperado en el río Mississippi cerca de Brownsville", explican.

La policía de La Crosse continuará con la investigación del suceso y "esperará los resultados de la autopsia para conocer la causa oficial de la muerte".

Heinz había sido vista por última vez caminando en la madrugada del domingo pasado en una calle que colinda con el río Mississippi en La Crosse.

"Este no ha sido el resultado que esperábamos a lo largo de esta búsqueda. Nuestros pensamientos están con la familia de Eliotte, sus amigos y todos aquellos que conocían a Eliotte. Estamos muy agradecidos por la gran cantidad de apoyo de tantas personas de la comunidad de La Crosse, del Estado de Wisconsin y a nivel nacional para localizar a Eliotte", dijo Shawn Kudron, Jefe de Policía de La Crosse.

