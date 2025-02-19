El increíble hallazgo de la tumba de Tutmosis II, la primera de un faraón encontrada en Egipto desde la de Tutankamón

Video Descubre por qué hay una pirámide de Egipto en el norte de La Unión Americana

El Ministerio de Antigüedades egipcio anunció este miércoles el descubrimiento de la tumba de Tutmosis II, primera sepultura real antigua hallada desde la de Tutankamón en 1922.

Tutmosis II fue un faraón de la Dinastía XVIII, que vivió hace cerca de 3,500 años. Fue antepasado de Tutankamón.

PUBLICIDAD

Su sepultura fue hallada cerca del Valle de los Reyes en Lúxor, en el sur de Egipto, a unas millas de su imponente templo funerario, erigido en la orilla oeste del río Nilo.

Hallazgo de tumba real es de los “más importantes en años”, dice Ministerio egipcio

Se trata de "uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de estos últimos años", celebró el martes el Ministerio de Antigüedades.

Según estudios preliminares, la tumba, excavada por una misión conjunta egipcio-británica, fue vaciada en la antigüedad, dejando la sepultura sin momia real ni el esplendor dorado asociado al hallazgo de Tutankamón.

La entrada fue localizada por primera vez en 2022 en las montañas de Lúxor, al oeste del Valle de los Reyes, pero los expertos pensaban que conducía a la tumba de una esposa real.

El equipo encontró después "fragmentos de vasijas de alabastro con el nombre del faraón Tutmosis II, identificado como el 'rey difunto', así como inscripciones con el nombre de su principal esposa real, la reina Hatshepsut", detalla el ministerio.

Poco después de la inhumación del rey, el agua inundó la cámara funeraria, dañando el interior y fragmentando un revestimiento de yeso decorado con extractos del Libro de Amduat, un antiguo texto funerario sobre el más allá.

El antiguo libro fue la clave que los investigadores necesitaban para determinar que se trataba de una tumba real, de acuerdo con el equipo de excavadores.

Los invaluables tesoros antiguos hallados en tumba real en Lúxor

También se hallaron en la tumba algunos muebles funerarios que pertenecieron a Tutmosis II, precisó el ministerio.

PUBLICIDAD

Según el jefe de la misión, Piers Litherland, citado por el Ministerio, el equipo iba a continuar su labor en la región, con la esperanza de encontrar objetos que originalmente contenía la tumba.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Litherland dijo que los excavadores encontraron que parte del techo todavía estaba “intacto”.

“Un techo pintado de azul con estrellas amarillas. Y los techos pintados de azul con estrellas amarillas sólo se encuentran en las tumbas de los reyes", dijo Litherland.

Litherland que el descubrimiento lo dejó abrumado por el significado histórico del sitio.

"Cuando salí, mi esposa estaba esperando afuera y lo único que pude hacer fue romper a llorar", dijo. "Cuando te encuentras con algo que no esperabas encontrar, es realmente extremadamente turbulento emocionalmente".

Además sostuvo que el hallazgo de la tumba de Tutmosis II abre la puerta a más descubrimientos ya que ahora los excavadores saben dónde están las tumbas de los reyes de la dinastía XVIII.

El investigador dijo que una “gran escalera y un corredor descendente” muy extenso revelaban la relevancia del faraón.

Los excavadores tuvieron que arrastrarse por un estrecho pasillo a través de otro orificio de unos 40 centímetros cuadrados para llegar a la tumba.

Este anuncio se produce en un momento en el que Egipto intensifica sus esfuerzos para impulsar el turismo, una fuente esencial de divisas extranjeras para la economía del país.

El año pasado, Egipto acogió a 15.7 millones de turistas y este año espera la visita de 18 millones, en especial gracias a la esperada inauguración del Gran Museo Egipcio, al pie de las pirámides de Guiza.

PUBLICIDAD

Mira también: