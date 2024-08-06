La tragedia del médico que fue devorado por un cocodrilo de 16 pies frente a su esposa e hijos tras caerse a un río

Video Policías en Australia buscan a hombres que soltaron a tres cocodrilos en una escuela

Un hombre de 40 años fue devorado por un cocodrilo en Australia cuando parte de la ribera de un río cedió y el individuo cayó al agua, de acuerdo con autoridades.

El individuo, identificado como Dave Hogbin, médico de Nueva Gales del Sur, se encontraba de paseo en Queensland con su esposa y tres hijos de 2, 5 y 7 años de edad, cuando ocurrieron los hechos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes noticiosos, la esposa de Hogbin, intentó salvar a su esposo y lo tomó del brazo mientras caía por la orilla del río Annan.

Sin embargo, al percatarse de que él estaba arrastrando a su esposa al agua, el hombre la soltó.

En un reporte difundido este martes, la Policía de Queensland dijo que encontró restos humanos dentro de un cocodrilo en la ciudad de Cooktown, en el noreste de Queensland.

“Se está llevando a cabo un proceso de identificación formal, pero se cree que los restos son los de un hombre de 40 años desaparecido de Nueva Gales del Sur”, informó la agencia, refiriéndose a Hogbin.

Los restos fueron encontrados luego de que el cocodrilo de 16 pies fue sacrificado como parte de las acciones de búsqueda emprendidas tras el accidente.

Acto final de la víctima fue “valiente”, dice periodista

La periodista Alexis Carey, cuñada de la víctima, escribió en el sitio noticioso news.com.au, un artículo destacando las acciones de Hogbin antes de morir.

“El último acto desinteresado de Dave fue salvar la vida de Jane, su esposa durante 10 años, y garantizar que sus tres hermosos hijos todavía tuvieran a su madre”, escribió Carey.

Carey agregó que la decisión de Hogbin de soltar el brazo de su esposa para salvarla fue decisiva y “valiente”.

“La valiente decisión de Dave en ese aterrador momento muy probablemente salvó la vida de su esposa, asegurándole que pudiera regresar con sus hijos”, escribió Carey.

Un esfuerzo de recaudación lanzado en la plataforma GoFundMe acumula donaciones por alrededor de 44,000 dólares para la familia.

PUBLICIDAD

Un perfil en la página del Centro Médico Jewells, donde trabajaba Hogbin, dice que el médico era egresado de la Universidad de Notre Dame.

“David disfruta de todos los aspectos de la medicina general, pero está particularmente interesado en pediatría, dermatología y cuidados intensivos. En su tiempo libre, a Dave le gusta conducir vehículos 4x4 y acampar con su esposa y sus tres hijos.”, dice el perfil.

Más víctimas de cocodrilos en Australia

En lo que va del año, se han registrado al menos tres ataques fatales de cocodrilos en Australia, cerca del peor récord anual registrado en el 2014, cuando ocurrieron cuatro ataques.

Autoridades en Australia encontraron restos humanos durante las acciones de búsqueda emprendidas luego de que un niño fue devorado por un cocodrilo en julio.

En el 2023, también fueron encontrados restos humanos dentro de dos cocodrilos luego de que un hombre fue atacado por los reptiles que se encontraba en un viaje de pesca.

La población de cocodrilos ha registrado un crecimiento exponencial en la zona tropical de Australia, en el norte del país, desde que los depredadores se convirtieron en una especie protegida en el 1970.

La cacería de estos animales por el valor de su piel desde 1950 casi terminó por extinguir los animales.

Mira también: