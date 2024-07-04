El "horrible" hallazgo de los restos de una niña de 12 años atacada por un cocodrilo

El cuerpo de una niña de 12 años que había sido reportada como desaparecida tras sufrir un ataque de un cocodrilo en un arroyo en Australia fue encontrado luego de una extensa búsqueda, informaron autoridades.

Los restos de la menor fueron localizados en un sistema de ríos cercano al lugar en el que sufrió el ataque, en la comunidad indígena de Palumpa, en el Territorio del Norte.

La niña fue vista por última vez nadando con su familia en el arroyo de Palumpa, ubicado a unas siete horas al suroeste de Darwin, capital del Territorio del Norte.

La policía informó que las heridas en el cuerpo de la niña confirmaron que murió víctima del ataque del animal.

“Hallazgo fue horrible, devastador”

Tras el hallazgo de los restos, Erica Gibson, sargento de la policía de la ciudad de Darwin dijo que se había desplegado un “esfuerzo extenso de búsqueda” para dar con la menor.

Unas 40 personas de la comunidad donde la niña sufrió el ataque colaboraron en las labores.

“La recuperación (del cuerpo) se ha logrado. Fue un resultado particularmente horrible y triste, devastador”, dijo la sargento.

Agregó que las labores de búsqueda se extendieron por unas 36 horas.

“Para la familia, es el resultado más devastador posible para ellos. Están en un estado de shock extremo e incredulidad”.

En un comunicado difundido en la página de Facebook de los servicios de emergencia del Territorio del Norte, Gibson agregó que la Policía estaba dando apoyo a la familia y a la comunidad de la localidad.

También buscan al cocodrilo

Gibson dijo a la AP que los oficiales también implementan una labor de búsqueda para atrapar al cocodrilo. Estas criaturas habitualmente rondan en las mismas zonas.

“Vivimos en un lugar donde los cocodrilos ocupan nuestros cuerpos de agua”, dijo a la BBC el Ministro de la Policía del Territorio del Norte, Brent Potter.

Dijo que el caso de la menor es un recordatorio de evitar nadar en los arroyos.

De acuerdo con la página de turismo del Territorio del Norte, en la región habita la población de cocodrilos silvestres más grande del mundo, con más de 100,000 especies de aguas dulces y saladas.

El cocodrilo de agua salada puede crecer hasta 20 pies de largo, de acuerdo con el sitio oficial de turismo.

“El más común y la especie más peligrosa es el cocodrilo de agua salada. Estos ‘saladitos’ se mueven a lo largo de la línea costera y mantos acuíferos del Territorio. Les gustan los peces, pero podría comerse cualquier cosa incluyendo vacas, búfalos, jabalíes silvestres, tortugas, aves y cangrejos”, dice la página oficial.

Más ataques reportados

En lo que va del año, se han reportado al menos otros dos ataques de cocodrilos en contra de personas en el Territorio del Norte. En enero, un niño resultó herido mientras nadaba en el Parque Nacional Kadaku.

En octubre, un granjero logró escapar de los colmillos de un cocodrilo al morderlo de vuelta.

Sin embargo, desde el 2018 en esa región no se habían reportado fatalidades por estos ataques, hasta ahora.

