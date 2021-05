10 segundos de pánico: así sobrevivió un hombre a un ataque de oso

"Lo vi y él me vio a mí al mismo tiempo, y sentí miedo" , explicó Minish a la agencia AP por teléfono al día siguiente del suceso. Ahora se recupera en un hospital de Anchorage de las heridas de gravedad que le hizo el enorme animal.

Intentó huir y detenerlo pero es un animal de más de 100 kilos

"Pero él me tiró a un lado allí, agarró una cuarta parte de mi cara. Dio un pequeño mordisco y luego dio un segundo mordisco, y el segundo mordisco es el que me rompió los huesos ... y básicamente me aplastó la mejilla derecha”, relató.