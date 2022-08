Un arresto y nuevos detalles de la muerte de Saraí Llanos Gómez, la joven que pensó que trabajaría como mesera pero fue engañada

Cuando ella atendió esa llamada, estaba en la casa con el niño menor de Saraí, de un año y medio. "Yo estaba sola con el bebé chiquito y me volví loca gritando, porque yo vivo sola con ellos. No había nadie a mi lado para consolarme. Eso le ha afectado (...) Me dijeron de la guardería que el niño no duerme normal, que brinca y brinca. Está asustadizo, grita, llora, no está normal mi nieto", cuenta sin poder frenar el llanto. Y el más grande, dice, no hace más que preguntar por su mamá: "Lo llamaba todos los días, a cada rato lo llamaba".