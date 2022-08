Qué es la vasculitis, la enfermedad que 'casi mata' al actor Ashton Kutcher

Ashton Kutcher se enfrentó a grandes dificultades durante el año que padeció vasculitis. "No lo aprecias realmente hasta que se ha ido, hasta que dices: 'No sé si voy a poder volver a ver. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo'", dijo el actor, conocido por sus papeles en "That '70s Show" y "El efecto mariposa".