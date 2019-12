Retiran huevos cocidos de Walmart, Trader Joe's, Kroger, Costco y ShopRite por brote mortal de listeria

Bakkavor Foods USA Inc también retiró su ensalada de huevo de las tiendas Trader Joe's por sospecha de contaminación con listeria, que suele causar afección en el sistema inmune, diarreas, náuseas, dolor abdominal, dolores de cabeza y puede ser mortal en miños.

Esta producción afecta a los estados de Alabama, Connecticut, DC, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Virginia, Vermont y Wisconsin.