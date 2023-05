Las mujeres deben hacerse mamografías a partir de los 40 años para detectar cáncer, según nueva recomendación de expertos de EEUU

La American Cancer Society recomienda que todas las mujeres deben comenzar a realizarse mamografías anuales a partir de los 45 años y que las mujeres con mayor riesgo lo hagan una vez al año desde los 40. La American College of Radiology and Society of Breast Imaging aconseja que las mujeres en riesgo promedio de padecer cáncer se haga su mamografía una vez al año a partir de los 40.