Dentista causa revuelo en TikTok al asegurar que las caries son contagiosas: ¿Es cierto? La respuesta te sorprenderá

Tasneem Mahmood, la autora del post viral de TikTok, recuerda a The Insider que los besos no son los únicos causantes de las caries. “No olvidemos que con frecuencia son el resultado de no lavarse los dientes o usar el hilo dental a diario, y que hay investigaciones que sugieren que hay gente más predispuesta genéticamente a desarrollarlas, independientemente detener una higiene dental inmaculada”.